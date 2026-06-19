🌍 Vaporiser des métaux dans la magnétosphère pour contrer les tempêtes solaires

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Image credit: ESA & NASA



Un engin spatial en orbite géosynchrone largue des matériaux qui dérivent vers la magnétopause diurne.

La géométrie représente une coupe du plan équatorial terrestre.

Comment un nuage de plasma peut-il protéger la Terre ?

Des chercheurs de l'université de Boston ont imaginé un bouclier spatial actif, baptisé StormWall, capable de réduire de moitié l'intensité des plus violents orages magnétiques. Ce projet repose sur des satellites qui renforceraient lade la Terre, la barrière naturelle nous protégeant des assauts du Soleil.Les tempêtes solaires les plus puissantes percent parfois cette barrière via un phénomène appelé reconnexion magnétique. Quand les champs magnétiques du vent solaire s'alignent avec celui de la Terre, ils se connectent temporairement, ouvrant une voie aux particules énergétiques. Ces événements peuvent paralyser satellites, GPS, réseaux électriques et communications. Jusqu'ici, on se contentait de les prévoir et de subir.StormWall agit en amont de ce processus. Six satellites en orbite géostationnaire embarquent du baryum, du lithium ou du calcium, conservés sous forme solide. Détectant une tempête dangereuse, ils vaporisent ce matériau. Leionise alors les particules, créant un nuage de plasma artificiel. Ce dernier dérive vers la limite de la magnétosphère côté Soleil, l'épaississant et perturbant l'efficacité de la reconnexion.Pour tester l'idée, les chercheurs ont simulé la tempête historique de mai 2024, dite "tempête de la fête des mères". Un modèle reproduisait l'événement normal, l'autre avec le bouclier plasma. Résultat: l'intensité baissait de plus de 50 %. Comme l'explique Brian Walsh, responsable de l'étude, c'est un peu comme construire un mur contre une crue: mieux vaut agir que simplement prévoir.La mise en œuvre nécessite une masse équivalente à une douzaine de camions-citernes de matériau, répartie entre les six satellites. Le système est à usage unique: une fois le matériau libéré et ionisé, il ne peut être rechargé. Le coût est donc élevé, mais il pourrait devenir rentable face aux investissements croissants dans les infrastructures orbitales, comme les centres de données spatiaux, qu'il protègerait.Les risques de contamination sont faibles: le plasma artificiel est emporté par le vent solaire en environ six heures, sans retomber sur Terre. Et puisque la magnétosphère protège toute la planète, StormWall bénéficierait à l'humanité entière, sans distinction. L'étude a été publiée le 2 juin dans la revueLe plasma est un gaz ionisé, c'est-à-dire dont les atomes ont perdu leurs électrons, devenant électriquement conducteurs. Dans StormWall, on vaporise des métaux comme le baryum qui s'ionisent sous l'effet du Soleil. Ce plasma forme un nuage qui se déplace vers la magnétosphère côté Soleil, augmentant la densité de matière à cette frontière.Ce surcroît de matière agit comme un tampon: il perturbe les lignes de champ magnétique et empêche leur alignement parfait avec celles du vent solaire. Sans cet alignement, la reconnexion magnétique devient moins efficace, voire impossible. Les particules solaires sont alors déviées ou ralenties, réduisant l'énergie transmise à notre planète.L'avantage de cette méthode est qu'elle utilise des matériaux relativement simples et que le plasma est temporaire: il est balayé par le vent solaire en quelques heures. Ainsi, les risques de pollution spatiale sont limités. C'est une solution proactive, contrairement aux boucliers passifs ou à la simple prévision météorologique spatiale.