Des vents stellaires observés avec des détails sans précédent

Galerie de vents stellaires autour d'étoiles géantes froides évoluées, observés par le projet ALMA ATOMIUM (fausses couleurs). L' étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

© ESO/ATOMIUM (Decin et al. 2020).

A l'aide du radiotélescope ALMA (Chili), une équipe internationale, impliquant des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL obtient un relevé de vents stellaires s'échappant de géantes rouges - étoiles parvenues à un stade tardif de leur évolution, juste avant celui de nébuleuses planétaires. Publiés dans la revuele 18 septembre 2020, ces travaux donnent un aperçu de ce qui attend notreAu sein d'une collaboration internationale (baptisée ATOMIUM), des astronomes français de l'- PSL, l'et l'Observatoire de la Côte d'Azur, ainsi que de l', ont trouvé une explication aux formes fascinantes des nébuleuses planétaires.Publiée dans la revue Science et soutenue par le Programme national dedu, cette étude est basée sur l'le plus important et le plus détaillé à ced'de vents stellairesd'étoiles géantes froides évoluées, grâce à l'interféromètre ALMA au Chili.Les étoiles comme notre Soleil, à unavancé d'évolution, se gonflent et se refroidissent pour finalement devenir des géantes rouges, puis des nébuleuses planétaires.Elles produisent des vents stellaires, desde particules que l'étoile expulse, ce qui cause une diminution progressive de leurJusqu'à cette nouvelle étude, ces vents étaient supposés sphériques, à l'instar des étoiles qu'ils entourent, alors même que leurs descendantes, les nébuleuses planétaires, se caractérisent par une extraordinaire variété de formes et de couleurs.L'équipea ainsi découvert que ces vents stellaires, loin d'être sphériques, avaient en fait des formes similaires à celles des nébuleuses planétaires, indiquant que le même processus façonne à la fois les vents des étoiles géantes froides évoluées et les nébuleuses planétaires.Les chercheurs sont parvenus à démontrer que ce sont des objets "compagnons", - soit des étoiles de faible masse, soit des planètes massives à proximité de l'étoile mourante-, qui sont à l'origine des différentes formes observées.Cette étude nous aide à imaginer à quoi ressemblera le Soleil à l'article de sa, dans sept milliards d'années. Jupiter ou Saturne - du fait de leurs masses importantes - influenceront la forme de sa: au coeur d'une, d'un papillon ou d'une toute autre forme envoûtante et éphémère... "(Sub-)stellar companions shape the winds of evolved stars" L. Decin et al., Science, 18 septembre 2020