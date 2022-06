Les vents zonaux de Jupiter

Auteur:

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Tout le monde reconnait la géante gazeuse Jupiter à ses mystérieuses bandes colorées. Elles sont créées par des vents atmosphériques d'hydrogène, appelés vents zonaux, qui circulent d'Est en Ouest, ou vice versa, et peuvent atteindre les 500 km/h. Ils transportent des nuages plus ou moins colorés, dont la teinte traduit la présence de divers composés chimiques secondaires (ammoniac,...). On remarque également des structures tourbillonnaires et leurs trainées. La plus grande et célèbre est la, découverte en 1665, unlong d'environ 15 000 km, soit plus que lede laL'ne possède pas de limite inférieure précise et segraduellement aux fluides de la planète, Jupiter étant constituée essentiellement deet de. Il est donc légitime de se demander si les mouvements observés ense prolongent à l'intérieur de la planète, ou se cantonnent à la couche atmosphérique externe. C'est là une bien vieille question, restée en suspens depuis plus de 50 ans, et deux types de modèles s'opposent. Les modèles superficiels, tirés de la modélisation des atmosphères, considèrent que les vents zonaux seraient produits par les tourbillons de surface, comme la grande tache. Les modèles profonds, extraits des modélisations de noyaux liquides planétaires, estiment que les vents zonaux seraient la manifestation de tourbillons profonds.En 2018, la missiona mesuré legravitationnel de Jupiter cent fois plus précisément que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Toutedans ce champ serait le signe d'une structurecomplexe, comme un écoulement de. Et justement, ces mesures ont révélé un champ deasymétrique: l'attraction de la planète n'est pas la même dans l'hémisphèreet dans l'Les vents zonaux observés dans l'hémisphère nord sont différents de ceux de l'hémisphère, et cette découverte signifie donc qu'ils sont suffisamment profonds pour modifier la gravité. Grâce à des modèles, les scientifiques ont pu déterminer qu'ils sont présents jusqu'à 3000 km de profondeur, soit bien en dessous de la couche superficielle mince. Les tourbillons visibles à la surface sont vraisemblablement peu profonds (< 100 km): peuvent-ils être à l'origine des vents zonaux profonds ? C'est peu probable car la quasi-totalité des modèles numériques superficiels produisent une bande de vent zonal équatorial vers l'Est alors que sur Jupiter, cette bande se déplace vers l'Ouest. Les modèles de convection profonde, quant à eux, reproduisent facilement un vent équatorial vers l'Ouest. Les vents zonaux seraient donc produits par des structures tourbillonnaires profondes, non détectées pour l'instant.Toutefois, les résultats des modèles ne permettent ni de conclure de façon certaine, ni de localiser précisement l'origine des vents zonaux profonds: dans la zone, là où l'devient métallique, ou alors dans la zone intermédiaire entre la dynamosphère et l'? Une bonne mesure des évolutions temporelles dujovien permettrait de chercher des tourbillons profonds pour répondre à ces questions.Philippe Cardin,à l'des sciences de la Terre (ISTERRE) / OSUG.