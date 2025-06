Jupiter était autrefois deux fois plus grande: découvrez pourquoi 🪐

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Comment les lunes de Jupiter révèlent son passé ?

Pourquoi le champ magnétique de Jupiter était-il si puissant ?

Jupiter, la planète plus grande de notre Système solaire, cache un passé bien différent de son apparence actuelle. Une étude récente révèle des caractéristiques surprenantes de la planète dans sa jeunesse.Les chercheurs ont découvert que Jupiter était autrefois environ deux fois plus volumineuse qu'aujourd'hui. Son champ magnétique était également 50 fois plus puissant, selon les calculs publiés dans. Ces résultats offrent des indices précieux sur la formation des planètes.L'équipe de Konstantin Batygin a utilisé une méthode innovante pour retracer l'histoire de Jupiter. En étudiant les orbites des lunes Amalthea et Thebe, ils ont pu estimer la taille et la rotation initiales de la planète. Cette approche évite les incertitudes des modèles traditionnels.Les données suggèrent que Jupiter pouvait contenir plus de 2 000 Terres dans son volume initial. Au fil du temps, la planète a perdu de la chaleur et s'est contractée. Aujourd'hui, elle reste toujours la plus grande planète du, capable d'accueillir 1 321 Terres.L'étude met en lumière le rôle central de Jupiter dans la formation du Système solaire. Sa masse et son champ magnétique ont influencé la distribution de la matière autour du jeune Soleil. Ces conditions ont façonné l'actuelle de notreLes chercheurs considèrent ces résultats comme un point de référence pour comprendre l'évolution du Système solaire. Ils espèrent que ces découvertes guideront les futures études sur la formation des planètes géantes.Les lunes Amalthea et Thebe, bien que petites, ont joué un rôle clé dans cette étude. Leurs orbites légèrement inclinées ont permis aux chercheurs de retracer la position historique de Io, la lune la plus proche de Jupiter.Cette information a aidé à déterminer la bordure interne du disque circumplanétaire de Jupiter. En comprenant ce disque, les scientifiques ont pu estimer lade rotation initiale de Jupiter.Le principe de conservation du moment angulaire a ensuite été appliqué. Cela a permis de calculer la taille originale de Jupiter, démontrant l'importance des petits corps célestes dans la compréhension des géantes gazeuses.Le champ magnétique de Jupiter est généré par les mouvements de conductivité électrique dans son intérieur, principalement composé d'hydrogène métallique. Dans sa jeunesse, la planète était plus grande et plus chaude, ce qui augmentait ces mouvements.Ce champ magnétique colossal a probablement influencé la formation des autres planètes du Système solaire.Avec le temps, le refroidissement de Jupiter a réduit son activité interne, affaiblissant son champ magnétique. Cette évolution montre comment les propriétés des planètes changent radicalement sur des échelles de temps cosmologiques.