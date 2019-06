Vers des batteries fonctionnant dans l'eau de mer



© Perticarari et al. 2019

Basée sur un nouveau matériau d'électrode, cette batterie fonctionnant dans l'eau salée permet d'espérer à la fois le stockage des énergies renouvelables à bas coût en milieu marin et le dessalement de l'eau de mer. © Perticarari et al. 2019

Contacts chercheurs

Des scientifiques de l'Institut des matériaux Jean Rouxel et du laboratoire Chimie et interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation (IMN et CEISAM, CNRS/Université de Nantes) ont découvert uninédit pouvant stocker de l'et du sel en milieu marin. Ces travaux, publiés dans, permettent d'envisager à terme des batteries aqueuses immergées au large de nos côtes pour le stockage des énergies renouvelables et lede l'La part croissante des sources d'renouvelables comme les énergies solaire,et marine connectées aumet en exergue lede systèmes de stockage d'énergie pour réguler l'approvisionnement d'électricité. À ce, les batteries font partie des solutions opérationnelles utilisées mais elles sont constituées de, uneencombrante et peu écologique. De plus, lede cycles deet décharge qu'elles peuvent réaliser (Une équipe de l'desJean Rouxel et du laboratoireet interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation (IMN et CEISAM, CNRS/Université de Nantes) a mis auun nouveau matériau organique qui pourrait palier ces difficultés.Les scientifiques ont développé et breveté une batterie organique fonctionnant dans l'salée quile rôle d'électrolyte. Cette batterie contient à l'une des électrodes un nouveau matériau issu de l'association de deux groupements chimiques, un viologène et un naphtalène diimide, constitués d'éléments naturellement abondants (carbone,, azote). L'assemblage périodique de ces deux groupements permet de stocker et restituer un, en présentant des vitesses de stockage telles qu'il est possible de s'affranchir deadditif conducteur électronique. En fonction de la nature des ions présents dans l'eau salée (sodium, magnésium, chlorure, etc.), le nombre de cycles peut aller de 3000 à 7000. Les batteries ainsi conçues pourraient donc à terme être immergées dans l', fixées à des coques deou des éoliennes off-shore pour le stockage de l'énergie par exemple. De plus, le mécanisme électrochimique associé à cette batterie implique l'accumulation de sel ce qui permet d'envisager une application pour le dessalement de l'eau de, une autre problématique sociétale majeure.S. Perticarari, T. Doizy, P. Soudan, C. Ewels, C. Latouche, D. Guyomard, F. Odobel, P. Poizot and J. Gaubicher.Intermixed Cation-Anion Aqueous Battery Based on an Extremely Fast and Long-Cycling Di-Block Bipyridinium-Naphthalene Diimide OligomerAdvanced Energy Materials - 2019- Joël Gaubicher -(IMN UMR6502) - joel.gaubicher at cnrs-imn.fr- Philippe Poizot - Chercheur (IMN UMR6502) - philippe.poizot at univ-nantes.fr- Fabrice Odobel - Chercheur (CEISAM UMR6230) - fabrice.odobel at univ-nantes.fr