Vers une mémoire supraconductrice à effet tunnel



Des physiciennes et des physiciens ont mis en évidence le mécanisme à l'origine de l'électrorésistance géante dans des jonctions tunnel à base de supraconducteurs à haute température. Grâce à leur fonction mémoire, ces dispositifs ouvrent des nouvelles perspectives pour l'électronique supraconductrice.L'électrorésistance décrit une variation brutale de la conductivité d'une jonction àlorsqu'elle est soumise à une brèveélectrique. Un peu comme si l'on actionnait uncapable de laisserplus ou moins de courant. Dans certain cas, l'état persiste après l'application de la tension, c'est l'. Ce type d'effet restait jusqu'ici limité aux jonctionsà barrière ferroélectrique.En utilisant des jonctions à base d'oxydes supraconducteurs, les scientifiques ont eu la surprise de constater que l'on peut reproduire ce comportement avec des jonctions beaucoup plus simples, où l'et lesont directement en contact. Contrairement aux jonctions à barrière ferroélectrique, où l'électro-résistance résulte d'un phénomène, elle est produite ici par un mécanisme purement électrochimique, notamment une réaction d'oxydoréduction à l'interface entre les deux matériaux.Les expériences menées démontrent aussi que, lorsque l'on refroidit le dispositif et que l'oxyde entre dans sasupraconductrice, les effets de commutation deviennent jusqu'à 30 fois plus importants que dans la phase normale, ce qui était là encore inattendu. Ces travaux sont le résultat d'une collaboration entre l'Unité mixte deCNRS/Thales (UMPhy, CNRS/Thales/UniversitéSaclay), le Laboratoire de physique et d'étude des matériaux (LPEM, CNRS/Sorbonne Université/ESPCI Paris), le Laboratoireetd'Aquitaine (LOMA, CNRS/Université de Bordeaux) et l'Complutense de(Espagne). Ils sont publiés dans la revueLes expériences ont été menées dans des jonctions (Figure 1) constitués d'un cuprate supraconducteur (électrode inférieure, YBCO) et un supraconducteur métallique conventionnel (électrode supérieure, MoSi). Les chercheurs ont comparé des jonctions dans lesquelles les électrodes étaient en contact direct avec des jonctions ayant une fine couche ferroélectrique entre elles (BFO). Le même comportement a été observé dans les deux cas, notamment la variation de la conductance tunnel entre deux valeurs extrêmes (ON/OFF) par l'application d'une tension Vpol (Figure 2). Les spectres de conductance tunnel ont permis de mettre en évidence une variation de la taille du gap supraconducteur lors du passage d'un état à l'autre, indiquant une variation du contenu endans le cuprate. Cette variation résulte des réactions d'oxydoréductions.Au-delà de leur intérêt fondamental, ces résultats élargissent led'application de l'électro-résistance tunnel, notamment en ouvrant la voie vers des mémoires Josephson - un graal dans le domaine de l'électronique supraconductrice.Quasiparticle tunnel electroresistance in superconducting junctions.V. Rouco, R. El Hage, A. Sander, J. Grandal, K. Seurre, X. Palermo, J. Briatico, S. Collin, J. Trastoy, K. Bouzehouane, A. I. Buzdin, G. Singh, N. Bergeal, C. Feuillet-Palma, J. Lesueur, C., M. Varela, J. Santamaria et Javier E. Villegas., le 31 janvier 2020.DOI: 10.1038/s41467-020-14379-w Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL