Vers une nouvelle génération de détecteurs quantiques non destructifs d'atomes froids

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...)



En l'absence d'atomes froids (représentés en rouge), aucune puissance du champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) micro-onde (Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde intermédiaire entre...) antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de...)

© C.L. Garrido Alzar

système de détection (Un système de détection est un système permettant à l'utilisateur d'observer un événement...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil...)

photodiode (Une photodiode est un composant semi-conducteur ayant la capacité de détecter un rayonnement du...)

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

rubidium (Le rubidium est un élément chimique, de symbole Rb et de numéro atomique 37.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

coplanaire (Étymologiquement, plusieurs objets sont coplanaires si et seulement s'ils sont situés dans un...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Bibliographie:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !