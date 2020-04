Vers une spintronique consommant 1000 fois moins d'énergie ?

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

ferromagnétisme (Le ferromagnétisme est la propriété qu'ont certains corps de s'aimanter très fortement sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, et pour certains (les aimants, matériaux...)

ferroélectricité (Les cristaux ferroélectriques ont un moment dipolaire électrique même en l’absence d’un champ électrique extérieur. On peut expliquer cela simplement en évoquant le décalage des barycentres des charges positives et négatives.)



(Haut) Exemple du dispositif développé: un matériau ferromagnétique permet de générer un courant de spin et de l'injecter dans un matériau d' interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner...) charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un...) champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité...) polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour créer du courant dans...) champ électrique (Dans le cadre de l'électromagnétisme, le champ électrique est un objet physique qui permet de définir et éventuellement de mesurer en tout point de l'espace l'influence exercée à distance par des...)

(Bas) Courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments,...) expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan...) tension (La tension est une force d'extension.)

Bibliographie:

Le spin de l'électron - propriété quantique par excellence - est au coeur de la spintronique, une technologie ayant révolutionné le stockage numérique et qui pourrait jouer un rôle majeur dans la réalisation de nouveaux processeurs informatiques. Pour générer et détecter des courants de, la spintronique recourt traditionnellement à desferromagnétiques mais dont l'utilisation entraîne une forte consommation d'Des chercheurs du laboratoire Spintec (CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes) et de l'Unité mixte deCNRS/Thales décrivent dans Nature le 22 avril 2020, un dispositif permettant une détection de spin à faible, grâce à un système non magnétique. Leurs travaux ouvrent la voie à des dispositifs spintroniques dans lesquels la détection des spins des électrons serait permise, non plus par le, mais par la, ce qui consommerait 1000 fois moins d'énergie.Non-volatile electric control of spin-charge conversion using a SrTiO3 Rashba system.Paul Noël, Felix Trier, Luis M. Vicente, Julien Bréhin, Diogo C. Vaz, Vincent Garcia, Stéphane Fusil, Agnès Barthélémy, Laurent Vila, Manuel Bibes and Jean-Philippe Attané., le 22 avril 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2197-9.