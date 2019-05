Vers une ultra-haute densité de stockage magnétique



(c)siur

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

iridium (L'iridium est un élément chimique de symbole Ir et de numéro atomique 77.)

moiré ( Moiré : effet de contraste changeant avec la déformation d'un objet Moiré : commune française, située dans le département du Rhône Lépidoptères Moiré andorran Moiré aragonais Moiré asturien ...)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut possèder plusieurs valeurs pour une certaine quantité observable (spin, position, quantité de mouvement etc.))

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces...)

relief (Le relief est la différence de hauteur entre deux points. Néanmoins, ce mot est souvent employé pour caractériser la forme de la surface de la Terre.)

organisation (Une organisation est)

Synchrotron (Le terme synchrotron désigne un type de grand instrument destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires.)

Radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple :...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

Lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de « maître ». Il existe dans plusieurs pays et correspond à...)

Références

Des chercheurs de l'Irig montrent que des nanoparticules fer/platine adoptent une répartition spatiale spécifique sur un réseau de moiré de graphène sur iridium, en conservant leur aimantation acquise après recuit. Ce résultat est un pas supplémentaire en direction d'un stockage magnétique ultra-dense.En faisant croître une couche d'épaisseur monoatomique desur des monocristaux d', les physiciens obtiennent par effet dede deux réseaux atomiques de périodes légèrement différentes - unsurfacique de 2,5 nanomètres de période.Ils déposent "en douceur" sur cettedes nanoparticules fer/platine bien calibrées et observent que leurest périodique, comme ledû au moiré, et que leur aimantation, liée à leur ordre chimique, est conservée. De plus, cettereste stable, même à des températures élevées.Ces travaux ont été réalisés par une équipe de l'Irig travaillant à l'ESRF (EuropeanFacility) en collaboration avec l'ESRF - des techniques deaux petits angles et dedes rayons X sensibles à des quantités dedenanométriques ont permis de caractériser réseaux de moiré et nanoparticules - et l'matière de Lyon, quila fabrication de nanoparticules de fer-platine, possédant une aimantation après recuit.