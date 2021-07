Vidéo: une cape qui rend invisible les objets situés à proximité

Ondes acoustiques émises par un point source (croix jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...) invisibilité (L'invisibilité est l'état d'un objet ou d'un organisme vivant qui ne peut être vu,...) diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est...)

© LMA - IRL Abraham de Moivre

Évolution en dynamique de l'effet de cape d'invisibilité externe.

© LMA - IRL Abraham de Moivre.

Les ''capes d'invisibilité'' sont des dispositifs qui peuvent dissimuler la présence de l'objet qu'elles entourent. Une équipe du Laboratoire de mécanique et d'acoustique et de I'Abraham de Moivre a montré, par simulation, que l'on pouvait produire le même phénomène sur des objets situés à proximité, mais à l'extérieur de la cape.Les métamatériaux, étudiés depuis une quinzaine d'années, sont desmicrostructurés qui, en déformant le trajet suivi par une, parviennent à rendre uninvisible. Ces ''capes d'invisibilité'' dissimulent la présence de l'objet qu'elles entourent, qui semble alors invisible pour un observateur extérieur. Il est même possible d'obtenir le même phénomène sur des objets situés non plus à l'intérieur de la cape, mais à proximité. C'est ce qu'ont montré des chercheurs du Laboratoire deet d' LMA , CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) et de l' Abraham de Moivre (CNRS/Imperial College London), en travaillant sur des ondes acoustiques. Par simulation numérique, l'équipe a mis en évidence l'effet de cape d'invisibilité externe, qu'elle a étudié enen montrant l'évolution du phénomène au cours duLe système simulé comprend une source d'ondes acoustiques, qui se propagent dans un milieu dont les paramètres physiques sont ceux d'un élastomère, et un métamatériau constitué d'un coeur et d'une enveloppe (d'un rayon de 2 m et 3,5 m, respectivement) en deux matériaux très différents. Ce métamatériau a des propriétés physiques inhabituelles, puisqu'il se comporte comme si saet saétaient négatives. A sasont disposés des objets d'environ six centimètres de rayon, qui diffractent l'envoyée par la source émettrice. Les calculs de simulation montrent qu'au bout d'un certain temps (voir la vidéo) les ondes diffractées par les objets sont très réduites, et que l'se propage derrière eux comme s'ils n'étaient pas présents: les objets sont devenus ''invisibles'' pour un observateur.Le prochain défi sera de trouver une microstructure dont les paramètres acoustiques permettront la réalisationd'une cape d'invisibilité externe. À long terme, ce type d'études sur des ondes mécaniques pourrait trouver des applications dans la protection antisismique des bâtiments.S. Guenneau1, B. Lombard, and C.- Bruno Lombard - Directeur deau Laboratoire de mécanique et d'acoustique (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) - lombard at lma.cnrs-mrs.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr