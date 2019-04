Sur le même thême

Les vitrimères se mettent aussi au "bio" !





© Luc Averous

Référence publication

Contact chercheur:

Le développement de matériaux verts performants est une préoccupation majeure de notre société pour faire face à l'épuisement des ressources fossiles. Pour la première fois en France, des chercheurs de l'Institut de chimie et procédés pour l', l'et la(CNRS/Université de Strasbourg), en partenariat avec l'ded'Eindhoven, ont synthétisé un vitrimère polyimine totalement biosourcé. Ils montrent les propriétés dynamiques de ce nouveaudans un article de la revue(RSC).Le développement de nouvelles molécules biosourcées est un des enjeux majeurs de notre époque qui s'inscrit dans les évolutions sociales actuelles vers des produits verts. Il s'agit de faire face à l'épuisement annoncé des ressources fossiles et à la difficulté croissante pour certaines industries de pérenniser leurs approvisionnements en matières premières issues de différentes fractions du. La synthèse de molécules et polymères verts, respectueux de l'environnement, est avantune opportunité unique pour le secteur de lade développer de nouvelles(macro)moléculaires, et ceci à partir de laLes vitrimères sont des structures macromoléculaires dynamiques. Cesont été développés par Ludwik Liebler en 2011, suite notamment aux travaux de Jean-Marie Lehn (Prix Nobel 1987 de chimie) sur les dynamères. Le comportement des vitrimères se place entre celui des thermoplastiques et celui des thermodurcissables, avec des propriétés innovantes dans une approche de, notamment en termes de fin deet deDes chercheurs de l'de chimie et procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé (CNRS/Université de Strasbourg) et leurs collègues néerlandais, ont élaboré le premier vitrimère polyimine entièrement biosourcé. Ce dernier a été obtenu par synthèse à partir de dérivés desimple (fructose) et de dérivés d'acides gras (issus d'végétale). Les propriétés "vitrimères" de ces matériaux ont ensuite été démontrées par la naturedes liaisons imine réversibles, et l'adaptabilité de la structure du matériau sous différentes contraintes mécaniques et thermiques. Ce composé, renouvelable et adaptable, ouvre un nouveaupour l'industrie chimique et les matériaux polymères avec de nombreuses applications potentielles par exemple dans le biomédical ou le bâtiment.Dhers S., Vantomme G., Avérous L.Fully bio-based polyimine vitrimer derived from- Février 2019- Luc Averous - Institut de chimie et procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé