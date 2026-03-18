📡 Voir l'invisible: 13,7 millions d'évènements cataclysmiques détectés... en une seule prise

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Le fonctionnement des télescopes radio

L'Univers "invisible" offre un spectacle bien plus vaste que ce que notre vision directe permet d'apprécier. Une cartographie récente a répertorié plus de 13 millions d'objets et événements cosmiques, dévoilant un ciel radicalement différent lorsqu'il est observé en ondes radio.Baptisé LoTSS-DR3, ce projet s'appuie sur le réseau LOFAR, le plus grand télescope radio basse fréquence au monde. En scrutant le ciel dans ces ondes, les astronomes distinguent des jets lumineux émis par des trous noirs supermassifs, des galaxies enet des explosions d'étoiles. Cette approche modifie profondément notre perception de l'espace.Nichés au cœur des grandes galaxies, les trous noirs supermassifs deviennent actifs lorsqu'ils attirent de la matière. Ce processus génère des jets puissants qui s'étendent bien au-delà de leur galaxie hôte. En détectant les ondes radio produites par ces jets, les scientifiques peuvent étudier comment cette énergie influe sur l'évolution des galaxies environnantes. Martin Hardcastle de l'Université de Hertfordshire indique que cela permet d'examiner divers stades de développement de ces objets.Au-delà des trous noirs, la campagne d'observation a capturé des signaux provenant de fusions de galaxies et de supernovae. Ces événements violents accélèrent des particules à des vitesses proches de celle de la lumière, émettant des ondes radio détectables.Pour des structures plus proches, les données donnes des informations sur la composition de notre propre galaxie, la Voie lactée. Marijke Haverkorn de l'Université Radboud observe que LOFAR permet de cartographier les champs magnétiques internes avec une précision exceptionnelle.La suite de ces travaux s'annonce prometteuse avec l'arrivée de LOFAR 2.0. Cette mise à niveau doublera la vitesse des observations et améliorera la résolution des données.Les télescopes radio, comme LOFAR, captent des ondes électromagnétiques qui sont invisibles à l'œil humain. Ces ondes proviennent de sources cosmiques telles que les trous noirs ou les étoiles en explosion, et leur détection nécessite de grandes antennes ou réseaux. En combinant les signaux de plusieurs antennes, les astronomes créent des images détaillées du ciel, révélant des structures que la lumière visible ne montre pas. Cettea évolué depuis les premiers radiotélescopes, permettant aujourd'hui des cartographies àContrairement aux télescopes optiques, les instruments radio fonctionnent jour et nuit, car les ondes radio traversent l'atmosphère terrestre sans être bloquées par les nuages ni être éblouies par la lumière du soleil. Ils opèrent dans des bandes de fréquence spécifiques, souvent basses, pour étudier des phénomènes comme les champs magnétiques ou les particules accélérées. LOFAR, par exemple, utilise un réseau d'antennes réparties sur plusieurs pays pour augmenter la sensibilité et la résolution.Les données recueillies sont traitées par des ordinateurs puissants pour éliminer les interférences et reconstruire des images. Ce processus permet de cartographier des millions d'objets en une seule étude, comme le montre LoTSS-DR3. Les avancées en informatique ont rendu possible l'analyse de volumes de données considérables, ouvrant de nouvelles perspectives en astronomie.L'utilisation des ondes radio complète d'autres méthodes d'observation, comme l'infrarouge ou les rayons X. Chaque longueur d'onde dévoile des aspects distincts de l'Univers, offrant une vision plus complète. Les télescopes radio jouent ainsi un rôle déterminant dans notre compréhension des processus cosmiques, des plus proches aux plus lointains.