Des volcans de glace à la surface d'Europe ?



Plaines lisses dues à l'épanchement de cryolave à la surface du d'Europe. © NASA

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un...)

Clipper (Un clipper (mot anglais signifiant ciseau peut-être une évocation du bateau fendant les flots)...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)



Figure 1: Schéma d'un cycle éruptif cryovolcanique sur le satellite Europe. © E. Lesage, F. Schmidt, F. Andrieu, H. Massol



Figure 2: Volume de cryolave (eau liquide salée) émis en surface lors des éruptions successives depuis un même réservoir. © E. Lesage, F. Schmidt, F. Andrieu, H. Massol



Figure 3: Plaines lisses dues à l'épanchement de cryolave à la surface d'Europe. En haut: images de la sonde Galileo. En bas: Modèles Numériques de Terrain représentant la topographie de ces zones. © NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

En savoir plus:

Galileo (Galileo est le nom du futur système de positionnement par satellites européen, en test depuis...)

Contacts:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Europe est un satellite naturel de Jupiter. Sa surface est constituée d'une importante couche de glace d'eau salée de 30 kilomètres d'épaisseur, et comporte de nombreuses structures géologiques. On suppose notamment que des réservoirs d'pourraient se cacher dans cette couche glacée et être responsables d'éruptions dites "cryovolcaniques".Lorsque l'eau se change en, sonaugmente. Aussi, ces réservoirs pourraient-ils régulièrement se fracturer sous lade l'eau qu'ils renferment lorsque celle-ci commence à geler, laissant de l'eau liquide remonter à la(Figure 1). De tels réservoirs de cryomagma pourraient entrer plusieurs fois en éruption au cours de leur refroidissement, créant ainsi un “cycle” éruptif, bien connu pour les volcans terrestres (Figure 2).Plusieurs plaines lisses pouvant correspondre à de tels écoulements d'eau liquide ont été identifiées à la surface d'(Figure 3). En utilisant la technique de “photo-clinométrie”, les chercheurs du laboratoire Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) ont pu reconstruire leur topographie en 3D et mesurer pour la première fois leur volume. Pour savoir de combien d'éruptions cryovolcaniques sont issues ces plaines lisses, il faudrait pouvoir compter les couches de cryolave gelée qui les composent. Malheureusement, les images dont on dispose aujourd'hui ne sont pas d'une résolution suffisante.JUICE et Europa, les deux prochaines missions spatiales qui partiront bientôt en direction d'Europe, nous permettront de collecter les images haute résolution qui nous manquent et de répondre à ces questions. A leur bord, des instruments géophysiques tels que des radars nous apporteront également d'autres indications sur la présence hypothétique de réservoirs d'eau liquide sous la surface. Ces nouvelles missions permettront aux scientifiques de mieux comprendre l'cryovolcanique d'Europe et son habitabilité.Constraints on effusive cryovolcanic eruptions on Europa using topography obtained fromimages - Icarus, 2021, 114373.Elodie Lesage, Frédéric Schmidt, François Andrieu, Hélène Massol.- Elodie Lesage - Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) - elodie.lesage at universite-paris-saclay.fr- Frédéric Schmidt - GEOPS - frederic.schmidt at u-psud.fr- François Andrieu - Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) - francois.andrieu at universite-paris-saclay.fr- Hélène Massol - Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) - helene.massol at universite-paris-saclay.fr