🌊 El Niño stellt seit mehr als 1000 Jahren einen Rekord nach dem anderen auf

Korallen von den Galápagos-Inseln enthüllen eine jüngste Veränderung von El Niño, die in keinem Abschnitt des Jahrtausends vor der Industrialisierung ihresgleichen findet.

El Niño bezeichnet eine periodische Erwärmung eines Teils des tropischen Pazifiks. Normalerweise treiben die Winde das warme Wasser nach Westen in Richtung Australien. Während eines El-Niño-Ereignisses schwächen sich diese Winde ab, und mehr warmes Wasser strömt nach Osten zurück. Diese Verlagerung verändert die Niederschläge und Temperaturen weit über den Pazifik hinaus.

Anomalien der Meeresoberflächentemperatur im Pazifik am 25. August 2026, die das mit El Niño verbundene Band wärmerer Gewässer zeigen.

Quelle: Europäische Union, Copernicus Marine Service Data — Enthält veränderte Copernicus-Sentinel-Daten von 2026

Das Phänomen La Niña ist die entgegengesetzte Phase von El Niño und geht mit kälteren Strömungen einher. El Niño und La Niña sind die beiden Bestandteile eines sich wiederholenden Zyklus.

Um herauszufinden, ob das aktuelle El-Niño-Phänomen tatsächlich außergewöhnlich ist, blickten Forschende mithilfe der Korallen von den Galápagos-Inseln in die Vergangenheit. Ihr Skelett wächst in aufeinanderfolgenden Schichten und bewahrt chemische Spuren, die mit der Wassertemperatur zusammenhängen. Das Team untersuchte 13 lebende oder historische Korallen und konzentrierte sich dabei auf Stücke, die einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren abdeckten.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maßen insbesondere das Verhältnis von Strontium zu Kalzium in diesen Schichten. Dieses Verhältnis verändert sich mit der Temperatur zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Eine zweite Messung, die auf verschiedenen Formen von Sauerstoff basiert, ergänzte die Analyse. Zusammen ermöglichen diese Indikatoren, die früheren Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur rund um die Inseln zu rekonstruieren.

Das in Science veröffentlichte Ergebnis betrifft vor allem die Variabilität des El-Niño-La-Niña-Systems im östlichen Pazifik. In den vergangenen vier Jahrzehnten erreichte sie ein Niveau, das 36,5 % über dem des untersuchten vorindustriellen Jahrtausends liegt. Dieser Anstieg geht hauptsächlich auf El-Niño-Ereignisse zurück, die in den jüngeren Daten stärker und häufiger geworden sind.

Mit anderen Worten beschreibt die Zahl von 36,5 % die Zunahme der mit dem Phänomen verbundenen Temperaturschwankungen in der untersuchten Region. Die Galápagos-Inseln eignen sich für diese Forschung besonders gut, da große El-Niño-Ereignisse dort starke Temperaturanomalien hervorrufen.

Es gilt nun, eine durch die Erwärmung bedingte Entwicklung von einer besonders lang anhaltenden natürlichen Schwankung zu unterscheiden. Deshalb verglichen die Forschenden ihre Daten mit Simulationen, die das vergangene Jahrtausend abdecken. Zwölf Klimamodelle bildeten natürliche Einflüsse ab, darunter Vulkanausbrüche und Schwankungen der Sonnenaktivität. Keines erzeugte allein einen Anstieg, der mit dem jüngst beobachteten vergleichbar wäre.

Der gemessene Anstieg geht mit der Zunahme der globalen Temperatur einher, was den Zusammenhang mit der derzeitigen Erwärmung stärkt. El Niño kann die Gebiete mit starken Niederschlägen verlagern, andernorts Dürren begünstigen und marine Ökosysteme beeinträchtigen. Ein variableres Phänomen kann daher die Stärke bestimmter extremer Wetterereignisse verändern, ohne in allen Regionen dieselben Auswirkungen zu haben.

Die Forschenden verfügen außerdem über Korallenarchive aus dem zentralen Pazifik, in denen ebenfalls ein Anstieg sichtbar wird, allerdings weniger deutlich als auf den Galápagos-Inseln. Diese geografischen Unterschiede werden nun zu einem wichtigen Forschungsansatz: Sie sollen helfen zu bestimmen, wie das El-Niño-La-Niña-System reagieren wird, wenn sich der Planet weiter erwärmt.