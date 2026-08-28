🐕 Was Zucht und Lernen im Gehirn von Hunden verändern

Das Gehirn von Hunden trägt unterschiedliche Spuren ihrer genetischen Geschichte und dessen, was sie im Kontakt mit Menschen gelernt haben.

Ein Forschungsteam untersuchte die Gehirnbilder von 108 Hunden. Ziel war es, zwei oft schwer voneinander zu trennende Einflüsse zu unterscheiden: die durch Zucht ausgeübte Selektion und das im Laufe des Lebens erworbene Lernen. Die Forschenden interessierten sich für Gehirnnetzwerke, die mit Kommunikation verbunden sind, insbesondere für jene, die aktiviert werden, wenn der Hund Informationen von Menschen verarbeitet.

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Um die Bedeutung zu verstehen, muss man die Rasse von der Erfahrung eines Individuums unterscheiden. Seit Generationen wählen Menschen bestimmte Hunde aufgrund ihrer Fähigkeiten aus und lassen sie anschließend zur Zucht einsetzen. Diese Selektion kann Verhaltensmerkmale begünstigen. Training wirkt dagegen im Laufe des Hundelebens, wenn er lernt, auf Gesten, Geräusche oder Situationen zu reagieren.

Diese beiden Mechanismen können daher zu ähnlichen Verhaltensweisen führen, ohne genau dieselben Veränderungen im Gehirn zu bewirken. Die in The Journal of Neuroscience veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass sie mit unterschiedlichen Organisationen der Kommunikationsnetzwerke verbunden sind. Vererbung und Lernen wären demnach keine austauschbaren Wege, um dieselben Auswirkungen im Gehirn hervorzurufen.

Die Forschenden stützten sich auf Gehirnbildgebung, um zu untersuchen, wie verschiedene Regionen zusammenarbeiten. Ein Gehirnnetzwerk bezeichnet hier mehrere Bereiche, deren Aktivität miteinander verbunden ist. Es handelt sich also nicht um ein einziges „Zentrum“ der Kommunikation. Das Gehirn verarbeitet Informationen, indem mehrere Regionen zusammenwirken, und diese Organisation kann von Hund zu Hund variieren.

Dieses Ergebnis hilft zu verstehen, warum die sozialen Fähigkeiten eines Hundes nicht nur von seiner Rasse abhängen. Eine durch Selektion entstandene Veranlagung kann eine Rolle spielen, doch auch die erworbenen Erfahrungen sind von Bedeutung. Die Daten zeigen vor allem, dass sich diese beiden Einflüsse getrennt in der Organisation des Gehirns wiederfinden lassen. Dadurch kann ihr jeweiliger Beitrag besser untersucht werden.

Man sollte daraus jedoch nicht ableiten, dass ein Gehirnbild das Verhalten eines Tieres präzise vorhersagen könnte. Beobachtete Zusammenhänge auf Gruppenebene bestimmen die Fähigkeiten jedes einzelnen Hundes nicht allein. Auch das Alter, das tägliche Umfeld, soziale Interaktionen und die individuelle Geschichte können zu den festgestellten Unterschieden beitragen.

Dieser Ansatz eröffnet nun die Möglichkeit, die Auswirkungen von Selektion und Lernen genauer miteinander zu vergleichen. Er könnte Forschenden insbesondere dabei helfen zu bestimmen, welche Gehirnmerkmale relativ stabil sind und welche sich stärker mit der Erfahrung verändern, ohne die Fähigkeiten eines Hundes auf seine Zugehörigkeit zu einer Rasse zu reduzieren.