🐕 Chez le chien, ce que l’élevage et l’apprentissage changent dans son cerveau

Le cerveau des chiens porte des traces différentes de leur histoire génétique et de ce qu’ils ont appris au contact des humains.

Une équipe de chercheurs a étudié les images cérébrales de 108 chiens. Son objectif était de distinguer deux influences souvent difficiles à séparer : la sélection exercée par l’élevage et l’apprentissage acquis pendant la vie. Les chercheurs se sont intéressés aux réseaux cérébraux associés à la communication, notamment ceux mobilisés lorsque le chien traite des informations venant des humains.

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Pour comprendre l’enjeu, il faut distinguer une race de l’expérience d’un individu. Depuis des générations, les humains choisissent certains chiens pour leurs aptitudes, puis les font se reproduire. Cette sélection peut favoriser des caractéristiques liées au comportement. À l’inverse, l’entraînement agit au cours de la vie du chien, lorsque celui-ci apprend à répondre à des gestes, des sons ou des situations.

Ces deux mécanismes peuvent donc conduire à des comportements proches sans passer exactement par les mêmes changements cérébraux. L’étude publiée dans The Journal of Neuroscience indique qu’ils sont associés à des organisations différentes des réseaux de communication. L’hérédité et l’apprentissage ne seraient ainsi pas deux façons interchangeables de produire les mêmes effets dans le cerveau.

Les chercheurs se sont appuyés sur l’imagerie cérébrale pour examiner la manière dont différentes régions fonctionnent ensemble. Un réseau cérébral désigne ici plusieurs zones dont l’activité est liée. Il ne s’agit donc pas d’un unique « centre » de la communication. Le cerveau traite les informations en faisant coopérer plusieurs régions, et cette organisation peut varier d’un chien à l’autre.

Ce résultat aide à comprendre pourquoi les aptitudes sociales d’un chien ne dépendent pas seulement de sa race. Une prédisposition issue de la sélection peut compter, mais l’expérience acquise compte également. Les données montrent surtout que ces deux influences peuvent être retrouvées séparément dans l’organisation cérébrale, ce qui permet de mieux étudier leur contribution respective.

Il faut cependant éviter d’en déduire qu’une image du cerveau permettrait de prévoir précisément le comportement d’un animal. Les associations observées à l’échelle d’un groupe ne déterminent pas à elles seules les capacités de chaque chien. L’âge, l’environnement quotidien, les interactions sociales et l’histoire individuelle peuvent aussi participer aux différences observées.

Cette approche ouvre désormais la possibilité de comparer plus finement les effets de la sélection et de l’apprentissage. Elle pourrait notamment aider les chercheurs à déterminer quelles caractéristiques cérébrales sont relativement stables et lesquelles évoluent davantage avec l’expérience, sans réduire les aptitudes d’un chien à son appartenance à une race.