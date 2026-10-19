🧬 Sem querer, células de uma pessoa de 80 anos rejuvenescidas aos 20 anos

Células coletadas de uma pessoa de 80 anos recuperaram, em laboratório, uma idade molecular inferior a 20 anos. E esse nem sequer era o objetivo da pesquisa.

Essa transformação foi obtida por pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha. O objetivo deles era produzir células capazes de dar origem a neurônios, a partir de uma simples coleta de sangue. Mas, ao acompanhar o experimento, constataram outra mudança: as células também pareciam rejuvenescer.

Em nosso corpo, uma célula do sangue não desempenha o mesmo papel que uma célula do cérebro. Ainda assim, elas possuem praticamente as mesmas instruções em seu DNA. A diferença vem principalmente da parte das instruções que utilizam. Em laboratório, os pesquisadores sabem modificar esse funcionamento para levar algumas células a mudar de função.

A equipe transformou células precursoras dos glóbulos vermelhos em células-tronco neurais. Estas últimas podem então produzir células nervosas. E, durante essa transformação, os pesquisadores observaram que vários sinais do envelhecimento desapareciam gradualmente.

Para verificar isso, eles analisaram pequenas marcas químicas presentes no DNA. Essas marcas evoluem com a idade, sem alterar os próprios genes. Ao medi-las, é possível estimar a idade biológica das células, que nem sempre corresponde à idade real da pessoa.

Os resultados foram particularmente impressionantes com as células de um doador de 80 anos. Após a transformação, as medições lhes atribuíam uma idade inferior a 20 anos. Os pesquisadores encontraram esse fenômeno em amostras provenientes de pessoas de várias idades, incluindo um doador de 101 anos.

Outra surpresa: esse retrocesso não acontece de uma só vez. Primeiro, as células começam a adotar sua nova função e, depois, continuam rejuvenescendo durante várias semanas. O fenômeno pode ser acompanhado por mais de 100 dias, dando aos pesquisadores tempo para compreender as mudanças que ocorrem.

Por enquanto, o experimento envolve apenas células cultivadas em laboratório, e sua idade é estimada por meio de marcadores biológicos. No entanto, esse método pode permitir um estudo mais aprofundado do envelhecimento das células cerebrais e dos mecanismos envolvidos em doenças como o Alzheimer.