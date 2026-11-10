💀 Ein riesiger Schädel im Eis der Antarktis entdeckt

Ein riesiger Schädel scheint mitten im Eis der Antarktis entdeckt worden zu sein.

Diese Form ist auf Bildern der Vega-Insel zu sehen, die aus dem Weltraum aufgenommen wurden. Die NASA veröffentlichte sie am 30. Oktober 2026. Von oben betrachtet ähnelt ein Teil der Insel einem Gesicht im Profil, mit seinem dunklen Auge und seinem Kiefer.

Die Vega-Insel in der Antarktis, aufgenommen von Landsat 9 am 10. Oktober 2026. Eis und Felsen zeichnen einen Schädel im Profil.

Quelle: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Landsat-Daten des USGS.

Das Auge ist eine Felsspitze, die aus dem Eis ragt. Der Mund wird von Steinen gebildet, die sich am Rand eines Gletschers angesammelt haben. Ein weiterer Gletscher formt den Kiefer. All diese Elemente sind natürlich.

Unser Gehirn ist daran gewöhnt, Gesichter zu erkennen, selbst dort, wo es keine gibt. Aus diesem Grund erkennen wir manchmal Tiere in den Wolken. Dasselbe Phänomen tritt hier auf, allerdings in einem viel größeren Maßstab.

Doch die Bilder zeigen noch eine weitere Besonderheit. Der Satellit Landsat 9 fotografierte die Insel am 22. März 2025 und dann am 10. Oktober 2026. Auf der ersten Aufnahme bedeckt Schnee einen großen Teil der Landschaft. Auf der zweiten sind weite Flächen grauen Eises sichtbar.

Satellitenansicht der Vega-Insel vom 22. März 2025 mit ihren Gletschern und ihrer Schneedecke.

Quelle: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, Landsat-Daten des USGS.

Der Vergleich erfordert jedoch Vorsicht. In dieser Region markiert der März den Beginn des Herbstes und der Oktober den des Frühlings. Die beiden Aufnahmen wurden nicht in derselben Jahreszeit gemacht. Daher lässt sich aus ihnen nicht unmittelbar ableiten, wie viel Eis zwischen diesen Zeitpunkten geschmolzen sein könnte.

Der Zustand der Landschaft stimmt jedoch mit anderen Beobachtungen überein. Laut dem Glaziologen Mauri Pelto war der Winter 2026 wärmer als der Durchschnitt. Auf einigen Gletschern der Vega-Insel und benachbarten Inseln lag nur wenig Schnee. Der Wind trug einen Teil davon ab, ein anderer Teil verwandelte sich direkt in Wasserdampf.

Diese geringe Schneemenge ist für die weitere Entwicklung wichtig. Eine weiße Oberfläche reflektiert einen großen Teil des Sonnenlichts. Der dunkle Boden absorbiert dagegen mehr Wärme. Wenn im Frühling die Tage länger werden, kann dieser Unterschied das Schmelzen beschleunigen und die Umrisse des Schädels allmählich verändern.

Die Forscher verfolgen bereits die Entwicklung mehrerer Gletscher der Insel. 1982 wurden bei einer Bestandsaufnahme 29 erfasst. Der Gletscher, der den Kiefer bildet, wird seit dem Südsommer 1998–1999 überwacht. Die Messungen zeigen, dass er an Masse verloren hat, und Satellitenbilder ermöglichen es außerdem, den Rückzug weiterer Gletscher zu verfolgen.