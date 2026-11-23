In einem Labor haben Forschende eine winzige magnetisierte Kugel mit 138 Millionen Umdrehungen pro Minute rotieren lassen. Das entspricht 2,3 Millionen Umdrehungen pro Sekunde.

Die Kugel hat einen Durchmesser von etwa 60 Mikrometern und ist damit kleiner als viele menschliche Haare dick sind. In dieser Größenordnung kann schon die geringste Reibung ein Experiment stören.

Fiktives Illustrationsbild

Um dieses Problem zu vermeiden, platzierte das Team die Kugel über einer Bleiplatte, die auf etwa −269 °C abgekühlt wurde. Bei dieser Temperatur wird Blei supraleitend: Es stößt bestimmte Magnetfelder ab. Dadurch schwebt der kleine Magnet über der Platte, ohne sie zu berühren. So kann sich die Kugel drehen, ohne an einem mechanischen Bauteil zu reiben.

Doch wie setzt man ein so kleines Objekt in Bewegung? Die Forschenden nutzen elektrische Spulen, um ein Magnetfeld zu erzeugen, das die Kugel antreibt. Ein äußerst empfindliches Gerät verfolgt anschließend ihre Bewegungen. Indem sie das Magnetfeld anpassen, können sie die Rotation beschleunigen oder verlangsamen, ohne eine Achse oder einen herkömmlichen Motor zu benötigen.

Die Kugel reagiert auf nahezu unmerkliche Störungen. Selbst in einer Kammer, aus der die Luft weitgehend entfernt wurde, können die wenigen verbliebenen Gasmoleküle ihre Rotation abbremsen. Je mehr Moleküle vorhanden sind, desto stärker wird sie verlangsamt. Dieser Zusammenhang ermöglicht es, außerordentlich niedrige Drücke zu messen.

Das Forschungsteam hat diese Anwendung bereits als Drucksensor bei sehr niedrigen Temperaturen getestet. Sie könnte in wissenschaftlichen Anlagen zum Einsatz kommen, in denen ein sehr hohes Vakuum aufrechterhalten werden muss. Das gilt insbesondere für bestimmte Quantenexperimente, die sehr empfindlich auf Zusammenstöße mit Gasmolekülen reagieren.

Die Forschenden erwägen außerdem, das Experiment als Detektor für Dunkle Materie einzusetzen. Astronominnen und Astronomen schließen aus ihren Auswirkungen auf die Schwerkraft, dass es diese Materie gibt, doch direkt nachgewiesen wurde sie bislang nicht. Einige Hypothesen gehen von Teilchen aus, die äußerst schwache Effekte auf Elektronen ausüben können. Ein sehr empfindlicher Magnet könnte dabei helfen, ihre Spuren aufzuspüren.