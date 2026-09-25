🦠 Una bacteria humana puede fabricar testosterona

Una bacteria presente en las vías urinarias humanas posee una capacidad inesperada: puede fabricar testosterona.

Los investigadores estudiaron bacterias cultivables procedentes de muestras de orina recogidas antes de una biopsia de próstata. Su método buscaba aquellas capaces de transformar hormonas esteroideas. Entre los microbios aislados, tres cepas de una especie llamada Actinobaculum massiliense llamaron su atención.

Cultivo en medio cromogénico utilizado para diferenciar varios microorganismos responsables de infecciones urinarias.

Vía Wikimedia Commons.

En el laboratorio, esta bacteria puede partir de una molécula presente de forma natural en el organismo, la DHEA, para producir testosterona. La DHEA ya sirve como materia prima a las células humanas para fabricar varias hormonas. El resultado revela, por tanto, que un microbio que vive en nuestro organismo también puede realizar una parte de esta química.

Para comprender cómo lo hace, el equipo buscó las instrucciones inscritas en el ADN de la bacteria. Dos genes, llamados dirA y dirB, producen enzimas capaces de modificar estas moléculas. Una enzima es una proteína que facilita una reacción química precisa. Aquí, estas proteínas transforman progresivamente la estructura de la DHEA hasta obtener hormonas más activas.

Sin embargo, las dos enzimas no trabajan de la misma manera. Los experimentos y las simulaciones moleculares indican que DirA puede realizar varias transformaciones. La cavidad donde recibe la molécula es lo bastante amplia para que esta cambie de posición. DirB dispone de un espacio más estrecho y solo puede efectuar una parte de las reacciones.

Este descubrimiento interesa especialmente a la investigación sobre la próstata. Muchos cánceres de este órgano utilizan hormonas masculinas, incluida la testosterona, para favorecer su crecimiento. De hecho, algunos tratamientos buscan reducir su producción por el organismo o impedir su acción sobre las células cancerosas.

Sin embargo, sería prematuro deducir que esta bacteria favorece el cáncer. Los investigadores han demostrado una capacidad bioquímica en condiciones de laboratorio. No han establecido que la testosterona producida por estos microbios llegue a un tumor ni que modifique su desarrollo en una persona.

El trabajo amplía sobre todo lo que sabemos del microbiota urinario, es decir, el conjunto de microorganismos presentes en las vías urinarias. Estas bacterias no solo están presentes: algunas pueden transformar moléculas fabricadas por nuestro propio organismo y, potencialmente, modificar su entorno inmediato.

Los investigadores disponen ahora de dos genes concretos para estudiar en otras bacterias y en muestras humanas. Queda por determinar, en particular, si esta producción de testosterona ocurre realmente en las vías urinarias y en una cantidad suficiente para tener un efecto biológico.