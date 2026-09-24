🤖 Este robot humanoide sale solo de su propia línea de fabricación

Un robot humanoide acaba de salir de su línea de fabricación sobre sus dos piernas, sin ser controlado a distancia.

La escena tuvo lugar en una nueva instalación de XPENG, el fabricante chino conocido sobre todo por sus coches eléctricos. El robot se llama IRON. La empresa anuncia que ha completado un primer ejemplar en esta línea antes de hacerlo caminar de forma autónoma a su salida. Este paso marca sobre todo la transición de los prototipos fabricados en laboratorio a un método diseñado para producir rápidamente en cadena.

El robot humanoide IRON camina junto a su línea de fabricación automatizada en XPENG.

Crédito: XPENG.

Construir un humanoide en serie exige repetir con precisión el ensamblaje de numerosas piezas móviles. XPENG afirma haber automatizado más del 80 % de las operaciones principales de sus nuevas líneas. Para ello, el fabricante retoma métodos procedentes de su actividad automovilística, especialmente para controlar la calidad durante la fabricación.

IRON conserva una silueta parecida a la de una persona. Su cuerpo tiene 76 posibilidades de movimiento independientes, llamadas grados de libertad. Cada una de sus manos cuenta con 21. Estas articulaciones deben permitirle caminar, pero también realizar gestos más precisos.

El robot también incorpora tres chips diseñados por XPENG. Juntos proporcionan hasta 2.250 TOPS, una medida del número de operaciones informáticas que pueden realizarse cada segundo. Esta potencia sirve para ejecutar directamente en la máquina los modelos de inteligencia artificial encargados de interpretar su entorno y controlar sus movimientos.

Esta autonomía local tiene una consecuencia práctica: IRON puede realizar algunas tareas sin que un operador humano controle cada uno de sus movimientos a distancia. Eso no significa, sin embargo, que ya sepa hacerlo todo. XPENG presenta la máquina como una plataforma destinada a aprender y a adquirir progresivamente nuevas capacidades en situaciones reales.

La fabricación actual todavía no es una producción en masa. La empresa prevé alcanzar esta etapa antes de finales de 2026. Los primeros robots se utilizarán inicialmente en sus propias tiendas y centros, donde sus prestaciones podrán observarse en un entorno cotidiano en lugar de en un laboratorio.

El proyecto también cuenta con importantes recursos financieros. A finales de agosto, la actividad robótica de XPENG recaudó más de 900 millones de dólares, unos 760 millones de euros al tipo de cambio actual. El grupo quiere desarrollar en paralelo sus coches, sus sistemas autónomos y sus robots, compartiendo parte de las tecnologías de inteligencia artificial entre estas máquinas.

La verdadera prueba llegará en 2027. XPENG prevé entonces el lanzamiento comercial de IRON y las primeras entregas tanto en China como en el extranjero. Los usos concretos ofrecidos a los clientes, el ritmo de fabricación y el precio del robot todavía están por determinar.