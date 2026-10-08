🧪 Nuestras células esconden reservas de azufre

Nuestras células albergan reservas de azufre puro, una forma de almacenamiento cuya presencia en los mamíferos ni siquiera se conocía.

Un equipo internacional ha detectado este azufre en células humanas y de ratón. Adopta la forma de pequeñas moléculas compuestas por ocho átomos dispuestos en anillo, llamadas S₈. Hasta ahora, la producción de azufre elemental se conocía sobre todo en microorganismos, así como en algunas plantas y hongos.

Azufre purificado

Estos anillos no se distribuyen al azar. Se acumulan especialmente en las mitocondrias, las estructuras que proporcionan gran parte de la energía a las células. También se encuentran en abundancia en las gotas lipídicas, pequeñas reservas de grasa presentes en el interior de las células. Las concentraciones medidas pueden alcanzar varios milimoles por litro.

Para comprender su interés, hay que observar qué les ocurre a las grasas de las membranas celulares. Algunas pueden reaccionar con el oxígeno y degradarse. Esta oxidación produce entonces una reacción en cadena capaz de dañar gravemente la membrana. Si se vuelve incontrolable, puede provocar una forma particular de muerte celular relacionada con el hierro, llamada ferroptosis.

El S₈ parece participar en una defensa contra este fenómeno. La célula puede recurrir a esta reserva para fabricar moléculas azufradas que actúan como antioxidantes. Los investigadores constataron que la acumulación de S₈ en las gotas lipídicas reducía la oxidación de las grasas y hacía que las células fueran menos sensibles a la ferroptosis.

Molécula S₈

Imagen Wikimedia

Otra sorpresa es que una enzima ya muy conocida participa en esta fabricación. Llamada eNOS, normalmente produce monóxido de nitrógeno, una molécula que, entre otras funciones, ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen. El estudio le atribuye una segunda actividad: también contribuye a la producción de los anillos de azufre en las células.

Los investigadores también probaron esta hipótesis en ratones con un modelo de artrosis. El S₈ solubilizado e inyectado en la articulación redujo la oxidación de las grasas en los tejidos afectados. Este resultado permite estudiar directamente el papel protector de esta reserva de azufre en un organismo vivo.

Otras observaciones plantean ahora nuevas preguntas. En particular, los autores midieron más S₈ en tejidos afectados por un cáncer de mama que en tejidos mamarios no cancerosos. Queda por determinar por qué aumenta esta cantidad y si ayuda a ciertas células enfermas a resistir la ferroptosis. Estos trabajos podrían precisar así el papel del azufre en varios mecanismos relacionados con el daño celular.