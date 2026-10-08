🧪 Nossas células escondem reservas de enxofre

Nossas células abrigam reservas de enxofre puro, uma forma de armazenamento que nem sequer sabíamos existir nos mamíferos.

Uma equipe internacional detectou esse enxofre em células humanas e de camundongos. Ele assume a forma de pequenas moléculas compostas por oito átomos dispostos em anel, chamadas S₈. Até agora, a produção de enxofre elementar era conhecida sobretudo em microrganismos, bem como em algumas plantas e alguns fungos.

Enxofre purificado

Esses anéis não estão distribuídos ao acaso. Eles se acumulam principalmente nas mitocôndrias, as estruturas que fornecem grande parte da energia às células. Também são encontrados em grande quantidade nas gotículas lipídicas, pequenas reservas de gordura presentes no interior das células. As concentrações medidas podem atingir vários milimoles por litro.

Para entender sua importância, é preciso observar o que acontece com as gorduras das membranas celulares. Algumas podem reagir com o oxigênio e se degradar. Essa oxidação produz então uma reação em cadeia capaz de danificar gravemente a membrana. Se ficar descontrolada, pode provocar uma forma específica de morte celular relacionada ao ferro, chamada ferroptose.

O S₈ parece participar de uma defesa contra esse fenômeno. A célula pode recorrer a essa reserva para fabricar moléculas sulfuradas que atuam como antioxidantes. Os pesquisadores constataram que o acúmulo de S₈ nas gotículas lipídicas reduzia a oxidação das gorduras e tornava as células menos sensíveis à ferroptose.

Molécula S₈

Imagem Wikimedia

Outra surpresa: uma enzima já bastante conhecida participa dessa produção. Chamada eNOS, ela normalmente produz óxido nítrico, uma molécula que, entre outras funções, ajuda os vasos sanguíneos a relaxar. O estudo atribui a ela uma segunda atividade: também contribui para a produção dos anéis de enxofre nas células.

Os pesquisadores também testaram essa hipótese em camundongos com um modelo de osteoartrite. O S₈ solubilizado e depois injetado na articulação reduziu a oxidação das gorduras nos tecidos afetados. Esse resultado permite estudar diretamente o papel protetor dessa reserva de enxofre em um organismo vivo.

Outras observações agora levantam novas questões. Os autores mediram, em particular, mais S₈ em tecidos afetados por câncer de mama do que em tecidos mamários não cancerosos. Ainda é preciso determinar por que essa quantidade aumenta e se ela ajuda algumas células doentes a resistir à ferroptose. Esses trabalhos poderão esclarecer o papel do enxofre em vários mecanismos relacionados aos danos celulares.