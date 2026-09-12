🕒 Células implantadas contra el desfase horario

Nuestro cuerpo funciona según un ciclo cercano a las 24 horas. El sueño, el apetito, la temperatura corporal y numerosas hormonas siguen este reloj interno. Un viaje que atraviesa varios husos horarios desplaza de repente la luz exterior con respecto a este ritmo. El cuerpo tarda entonces en reajustarse, lo que provoca el jet lag o desfase horario.

Investigadores de Rice University y Northwestern University probaron una forma de actuar sobre este reloj. Su enfoque se basa en la leptina, una hormona conocida sobre todo por su papel en la regulación del apetito y el metabolismo. Estudios anteriores ya indicaban que también podía intervenir en los ritmos diarios del organismo.

Para administrar esta hormona, el equipo modificó células humanas para que produjeran leptina continuamente. Después, estas células fueron encerradas en pequeñas cápsulas protectoras e implantadas en animales. La encapsulación permite que salgan las moléculas producidas, al tiempo que aísla las células del sistema inmunitario del huésped.

A continuación, los investigadores desplazaron los periodos de luz y oscuridad para reproducir una alteración comparable a un cambio de huso horario. En los roedores, los animales que recibieron leptina se adaptaron más rápidamente al nuevo horario. Después, el equipo observó un efecto comparable en primates no humanos.

El resultado es interesante porque conecta directamente el metabolismo con el reloj biológico. En otras palabras, el ajuste de nuestro ritmo diario no depende únicamente de la luz que reciben los ojos. Las señales químicas que circulan por el organismo también pueden modificar la velocidad a la que este ritmo se reajusta.

Ahora los investigadores quieren comprender mejor cómo actúa esta hormona sobre los mecanismos que regulan el reloj interno. También estudian versiones capaces de controlar la cantidad producida o de repetir la acción cuando sea necesario.

Estos trabajos deberán preceder a cualquier experimentación en seres humanos.