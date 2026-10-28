🌀 Entdeckung einer Galaxie, die keinen einzigen Stern enthält

Eine riesige und seltsame Gaswolke könnte eine Galaxie sein, der es nie gelungen ist, auch nur einen einzigen Stern zu bilden.

Im Universum leuchten Galaxien dank ihrer Sterne. Dennoch glauben Astronomen, dass einige fast im Dunkeln existieren könnten. Sie würden Gas und vor allem Dunkle Materie enthalten, aber keine Sterne, die hell genug wären, um entdeckt zu werden. Ein kürzlich entdecktes Objekt könnte dieser Beschreibung entsprechen.

Gesamtansicht der Antenne des FAST-Radioteleskops im chinesischen Guizhou.

Bild: Wikimedia Commons, Quellenangaben auf der Dateiseite.

Es wurde mit FAST entdeckt, einem riesigen Radioteleskop in China. Dieses Instrument empfängt insbesondere die von Wasserstoff ausgesandten Wellen, dem häufigsten Gas im Universum. Die Forschenden identifizierten so eine isolierte Wolke namens J1351+0039, an einem Ort, an dem keine Galaxie sichtbar ist.

Anschließend suchten sie dort nach Sternen. Nichts wurde sichtbar. Das bedeutet nicht, dass es dort absolut keine gibt: Eine sehr kleine oder weit verstreute Sternpopulation könnte den Beobachtungen noch entgehen. Doch die Wolke ist groß und unauffällig genug, um die Wissenschaftler zu verblüffen.

Die Messungen zeigen, dass sie Wasserstoff mit einer Masse enthält, die etwa 480.000 Sonnen entspricht. Die Bewegungen dieses Gases deuten jedoch darauf hin, dass die Gesamtmasse des Objekts etwa 130 Millionen Sonnen beträgt. Es scheint also viel mehr Materie zu enthalten, als sichtbar ist.

Dunkle Materie könnte diese Abweichung erklären. Sie ist für Teleskope unsichtbar, übt aber dennoch eine Gravitationswirkung aus. Astronomen vermuten, dass sie große Hüllen um Galaxien bildet, die Gas und Sterne festhalten. In diesem besonderen Fall könnte eine solche Hülle Gas bewahrt haben, ohne jemals Sterne hervorzubringen.

Warum? Das Objekt könnte zu klein sein, damit sein Gas ausreichend abkühlen und sich zusammenballen kann. Das ultraviolette Licht, das das Universum seit seinen frühesten Epochen durchdringt, könnte dazu beigetragen haben, dieses Gas heiß zu halten. Ohne ausreichend dichte Wolken könnte kein Stern entstehen.

Weitere Hinweise sprechen dafür: Das Gas rotiert sehr langsam, und seine ungeordneten Bewegungen scheinen vor allem zu verhindern, dass es in sich zusammenfällt. Außerdem fanden die Astronomen keine große benachbarte Galaxie, die ihm Materie hätte entreißen können. J1351+0039 könnte daher seit langer Zeit ein isoliertes Objekt sein.

Noch tiefere Beobachtungen mit Hubble oder James Webb werden nötig sein, um nach den unauffälligsten Sternen zu suchen. Die Studie wurde als wissenschaftliche Vorabveröffentlichung öffentlich gemacht, bevor sie von einer Fachzeitschrift geprüft wurde.