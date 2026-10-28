🌀 Descoberta de uma galáxia que não contém nenhuma estrela

Uma imensa e estranha nuvem de gás poderia ser uma galáxia que nunca conseguiu fabricar uma única estrela.

No Universo, as galáxias brilham graças às suas estrelas. No entanto, os astrônomos pensam que algumas poderiam existir quase na escuridão. Elas conteriam gás e, sobretudo, matéria escura, mas nenhuma estrela suficientemente luminosa para ser detectada. Um objeto descoberto recentemente poderia corresponder a essa descrição.

Vista geral da antena do radiotelescópio FAST, em Guizhou, na China.

Imagem: Wikimedia Commons, créditos na ficha do arquivo.

Ele foi localizado com o FAST, um imenso radiotelescópio instalado na China. Esse instrumento capta, entre outras coisas, as ondas emitidas pelo hidrogênio, o gás mais abundante do Universo. Assim, os pesquisadores identificaram uma nuvem isolada, chamada J1351+0039, onde nenhuma galáxia é visível.

Em seguida, eles procuraram estrelas nela. Nada apareceu. Isso não significa que não exista absolutamente nenhuma: uma população estelar muito pequena ou muito dispersa ainda poderia escapar às observações. Mas a nuvem é suficientemente extensa e discreta para intrigar os cientistas.

As medições indicam que ela contém hidrogênio com uma massa equivalente a cerca de 480 mil sóis. No entanto, os movimentos desse gás sugerem que a massa total do objeto chega a aproximadamente 130 milhões de sóis. Portanto, ele parece conter muito mais matéria do que aquilo que podemos ver.

A matéria escura poderia explicar essa diferença. Invisível aos telescópios, ela exerce, no entanto, uma atração gravitacional. Os astrônomos acreditam que ela forma vastos envelopes ao redor das galáxias, retendo o gás e as estrelas. Nesse caso específico, tal envelope poderia ter mantido o gás, mas sem jamais produzir estrelas.

Por quê? Talvez o objeto seja pequeno demais para que seu gás consiga esfriar e se reunir o suficiente. A luz ultravioleta que banha o Universo desde suas primeiras épocas teria contribuído para manter esse gás quente. Sem nuvens suficientemente densas, nenhuma estrela poderia nascer.

Outros indícios apontam nessa direção: o gás gira muito lentamente, e seus movimentos desordenados parecem sobretudo impedi-lo de colapsar sobre si mesmo. Além disso, os astrônomos não encontraram nenhuma grande galáxia vizinha que pudesse ter arrancado matéria dele. Portanto, J1351+0039 poderia ser um objeto isolado há muito tempo.

Serão necessárias observações ainda mais profundas com o Hubble ou o James Webb para procurar as estrelas mais discretas. O estudo foi divulgado na forma de uma pré-publicação científica, antes de sua validação por uma revista.