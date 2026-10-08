🔭 Hubble espera volver a observar en directo un evento ya observado en 2025

Una estrella explotó una sola vez, pero su luz podría permitirnos presenciar de nuevo el mismo evento.

El 19 de septiembre, Hubble completó su órbita número 200.000 alrededor de la Tierra. Para este hito simbólico, el telescopio observaba el cúmulo de galaxias MACS J0417. Los astrónomos esperan en esa dirección el regreso aparente de Athena, una supernova descubierta por el telescopio espacial James Webb en 2025.

Esquema del fenómeno de lente gravitacional.

En rojo, dos trayectorias diferentes, una más rápida y otra más larga, que transportan la luz de un mismo objeto o evento lejano.

Crédito: NASA/ESA/L. Calçada

Una supernova corresponde a la explosión de una estrella. En este caso, evidentemente no explotará una segunda vez. Su luz simplemente recorre varios caminos antes de llegar hasta nosotros. Estas trayectorias diferentes se deben a la enorme masa del cúmulo de galaxias situado entre la supernova y la Tierra.

Para comprender este fenómeno, hay que observar el efecto de la gravedad sobre la luz. Una gran concentración de materia deforma el espacio a su alrededor y curva la trayectoria de los rayos de luz. El cúmulo MACS J0417 actúa así como una lente natural, ampliando y deformando los objetos mucho más lejanos situados detrás de él.

Las distintas trayectorias no tienen la misma longitud ni atraviesan exactamente las mismas regiones. Por ello, la luz procedente de una sola explosión puede llegar, al utilizar varios caminos diferentes, en fechas distintas para un mismo observador. El resultado es sorprendente: los astrónomos pueden ver varias apariciones de la misma supernova, separadas por varios meses o incluso varios años.

Athena debería reaparecer entre ahora y principios de marzo de 2027, según las previsiones comunicadas por la NASA. Hubble vuelve periódicamente a observar la zona para detectar este nuevo resplandor. Su capacidad para volver a tomar imágenes del mismo lugar a lo largo del tiempo resulta especialmente adecuada para esta vigilancia.

El momento exacto de esta reaparición proporcionará mucho más que una bonita imagen. El retraso depende de la distribución de la materia en el cúmulo atravesado por la luz. Al comparar las observaciones con los cálculos, los astrónomos podrán cartografiar mejor la masa de MACS J0417, incluida la materia que no emite luz directamente. Esta medición también puede ayudar a estudiar la velocidad de expansión del universo.

Después de más de 36 años en órbita, Hubble sigue utilizándose para este tipo de trabajo. El telescopio ya ha recorrido más de 8.000 millones de kilómetros alrededor de la Tierra y ha realizado más de 1,7 millones de observaciones.