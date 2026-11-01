🧠 Una simple presión transforma células de la piel en neuronas

Una presión de unos pocos milisegundos ayuda a las células de la piel a transformarse en células nerviosas.

Una célula de la piel y una neurona no tienen, sin embargo, mucho en común. Una protege nuestro cuerpo, la otra transmite mensajes en el cerebro. Pero poseen casi el mismo ADN. Lo que cambia es la parte de esas instrucciones que utiliza cada célula.

Desde hace varios años, los investigadores saben actuar sobre esas instrucciones para cambiar la función de una célula. El problema es que algunas son difíciles de alcanzar. El ADN está muy apretado dentro del núcleo, y los genes necesarios para la transformación a veces permanecen inaccesibles para las herramientas utilizadas en el laboratorio.

Un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles intentó un enfoque sorprendentemente sencillo: hacer pasar células de la piel de ratón por canales microscópicos, más estrechos que su núcleo. Durante unos pocos milisegundos, este se comprime. El ADN se afloja entonces temporalmente.

Los investigadores asociaron esta presión con una herramienta llamada CRISPRa. A diferencia de las técnicas que cortan el ADN para modificarlo, esta sirve para activar genes que ya están presentes. Así puede activar instrucciones que impulsan a una célula de la piel a adoptar las características de una neurona.

Con CRISPRa por sí solo, alrededor del 3 % de las células se convertían en células neuronales. Al añadir la compresión, esta proporción alcanzaba aproximadamente el 10 %. Después, el equipo preparó las células activando otro gen, que facilita su transformación, antes de iniciar la conversión. La tasa subió entonces hasta casi el 40 %.

¿Por qué intentar fabricar neuronas de esta manera? Las células nerviosas humanas son difíciles de obtener. Producirlas en el laboratorio podría ayudar a estudiar algunas enfermedades del cerebro y a probar nuevos medicamentos, sin necesidad de extraer directamente tejido cerebral.

Por ahora, el experimento se ha realizado con células de ratón cultivadas en el laboratorio. Los investigadores tendrán que probar ahora el método con otros tipos de células, especialmente humanas.