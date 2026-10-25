🤖 Las IA inventan varias estrategias para resolver problemas de organización

Un nuevo sistema de IA logra diseñar varias formas de resolver un problema y luego conservar las más eficaces.

En un gran puerto, varios barcos esperan a veces la ayuda de remolcadores. Hay que decidir qué remolcador enviar, en qué momento y hacia qué barco. Cada uno tiene su disponibilidad, los trayectos llevan tiempo y deben respetarse determinados horarios. En cuanto cambia un elemento, puede ser necesario replantear toda la organización.

Remolcador frente a un portacontenedores

Imagen ilustrativa de Pixabay

Para resolver este tipo de rompecabezas, los especialistas escriben programas que buscan una buena organización sin probar todas las posibilidades. Para ello utilizan reglas prácticas: dar prioridad a ciertos barcos, reducir los desplazamientos o evitar esperas innecesarias. El problema es que un método eficaz en un puerto no necesariamente lo es en otro.

Por ello, unos investigadores han diseñado un sistema llamado LACE, que se basa en IA capaces de escribir código. En lugar de pedirles directamente la mejor respuesta, les hace crear pequeños programas que proponen distintas formas de organizarse.

El sistema también dispone de herramientas para verificar cada propuesta. Puede comprobar, por ejemplo, que un remolcador no esté asignado a dos barcos al mismo tiempo, y comparar la calidad de las organizaciones obtenidas. Los programas que dan buenos resultados se conservan y mejoran a lo largo de los ensayos.

La gran diferencia es que LACE no busca un único método válido en todas partes. Conserva varios que se complementan. Una estrategia puede ser mejor cuando hay muchos barcos, y otra cuando están dispersos. El sistema elige entonces la más adecuada para el problema al que se enfrenta.

Los investigadores lo pusieron a prueba primero con 36 problemas de cálculo y organización ya utilizados para evaluar este tipo de métodos. LACE obtuvo una puntuación media de 0,945, frente a 0,870 del mejor sistema competidor basado en IA. Una simple petición dirigida directamente a una IA obtuvo 0,571.

Después probaron cuatro problemas nuevos inspirados en la logística portuaria, especialmente en la organización de los remolcadores. LACE obtuvo puntuaciones de entre 0,97 y 0,99. En las mismas condiciones, otros cinco métodos que utilizaban IA no lograron producir un programa que respetara todas las restricciones.

Las pruebas se realizaron con problemas preparados para el estudio, con reglas y medios de verificación precisos. Pero los resultados muestran que una IA puede contribuir a diseñar métodos de cálculo especializados, una tarea que normalmente exige mucho tiempo a los ingenieros.