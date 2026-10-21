🌌 La muerte del Sol podría expulsar los planetas gigantes

Hoy, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno orbitan alrededor del Sol en trayectorias relativamente estables. Se perturban mutuamente debido a su gravedad, pero los astrónomos pensaban que este equilibrio podía durar muchísimo tiempo, incluso después de que nuestra estrella se transformara en una enana blanca. Un nuevo estudio pone esto en duda.

Dentro de unos cinco mil millones de años, el Sol comenzará a abandonar la etapa actual de su vida. Se hinchará hasta convertirse en una gigante roja y después perderá gran parte de su materia antes de terminar como una pequeña estrella muy densa: una enana blanca. Durante este proceso, disminuirá la fuerza gravitatoria que ejerce sobre sus planetas.

Los 4 planetas gigantes del Sistema Solar

CIENCIA: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael H. Wong (UC Berkeley) PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: Joseph DePasquale (STScI) · Dominio público

Ya se sabía que las órbitas de los planetas restantes deberían ampliarse. Pero la mayoría de los cálculos suponían que el Sol perdería su materia de manera bastante regular. Los investigadores quisieron comprobar otra posibilidad: que esta pérdida se produjera mediante numerosas expulsiones irregulares de gas, en distintas direcciones.

Con cada expulsión, el Sol sufriría un minúsculo empuje en sentido contrario. Por separado, estos desplazamientos serían casi imperceptibles. Pero su acumulación podría modificar las trayectorias de los planetas y, sobre todo, las relaciones entre sus órbitas. Al cabo de cierto tiempo, dos planetas podrían pasar lo bastante cerca uno del otro como para desestabilizarse mutuamente.

Órbitas de los planetas gigantes al final de la simulación

Los investigadores siguieron por ordenador numerosas versiones posibles del futuro del Sistema Solar. En algunas simulaciones, las interacciones entre los planetas se vuelven intensas. Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno pueden cambiar considerablemente de trayectoria, y algunos pueden ser expulsados al espacio interestelar.

Con los parámetros estudiados, alrededor del 40 % de las simulaciones ya experimentan fuertes perturbaciones antes incluso de que el Sol se convierta en una enana blanca. En casi el 90 % de los casos, el sistema de planetas gigantes termina desorganizándose durante los tres mil millones de años siguientes.

La evolución depende en gran medida de la manera en que el Sol perderá su materia. Las expulsiones irregulares son una hipótesis plausible, especialmente para explicar pequeños movimientos observados en algunas enanas blancas, pero su desarrollo preciso sigue siendo desconocido por ahora.

El estudio muestra que un detalle de la muerte del Sol, ignorado durante mucho tiempo en los cálculos, podría decidir el futuro de los planetas gigantes. Su destino dependerá quizá menos del paso del tiempo que de la manera en que nuestra estrella se apague.