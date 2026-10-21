🌌 A morte do Sol poderá expulsar os planetas gigantes

Hoje, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno orbitam o Sol em trajetórias relativamente estáveis. Eles se perturbam mutuamente por meio da gravidade, mas os astrônomos pensavam que esse equilíbrio poderia durar um tempo extremamente longo, mesmo depois que nossa estrela se transformasse em uma anã branca. Um novo estudo questiona essa ideia.

Daqui a cerca de cinco bilhões de anos, o Sol começará a deixar a fase atual de sua vida. Ele se expandirá até se tornar uma gigante vermelha e depois perderá grande parte de sua matéria antes de terminar como uma pequena estrela muito densa: uma anã branca. Nesse processo, a força gravitacional que exerce sobre seus planetas diminuirá.

Os 4 grandes planetas do Sistema Solar

CIÊNCIA: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael H. Wong (UC Berkeley) PROCESSAMENTO DE IMAGEM: Joseph DePasquale (STScI) · Domínio público

Já se sabia que as órbitas dos planetas restantes deveriam então se expandir. Mas a maioria dos cálculos supunha que o Sol perderia sua matéria de maneira bastante regular. Os pesquisadores quiseram verificar outra possibilidade: que essa perda ocorresse por meio de muitas expulsões irregulares de gás, em direções diferentes.

A cada expulsão, o Sol sofreria um minúsculo impulso na direção oposta. Considerados separadamente, esses deslocamentos seriam quase imperceptíveis. Mas sua acumulação poderia modificar as trajetórias dos planetas e, sobretudo, as relações entre suas órbitas. Depois de algum tempo, dois planetas poderiam passar perto o suficiente um do outro para se desestabilizarem mutuamente.

Órbitas dos planetas gigantes ao final da simulação

Os pesquisadores acompanharam por computador numerosas versões possíveis do futuro do Sistema Solar. Em algumas simulações, as interações entre os planetas se tornam intensas. Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno podem mudar bastante de trajetória, e alguns podem ser ejetados para o espaço interestelar.

Com os parâmetros estudados, cerca de 40% das simulações já apresentam fortes perturbações antes mesmo de o Sol se tornar uma anã branca. Em quase 90% dos casos, o sistema dos planetas gigantes acaba se desorganizando nos três bilhões de anos seguintes.

A evolução depende fortemente da maneira como o Sol perderá sua matéria. As expulsões irregulares são uma hipótese plausível, especialmente para explicar pequenos movimentos observados em algumas anãs brancas, mas seu desenvolvimento preciso ainda permanece desconhecido neste momento.

O estudo mostra que um detalhe da morte do Sol, há muito negligenciado nos cálculos, poderia decidir o futuro dos grandes planetas. Seu destino talvez dependa menos da passagem do tempo do que da maneira como nossa estrela se apagará.