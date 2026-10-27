👀 Los increíbles ojos de los camarones mantis revelan una nueva facultad

En los ojos de los camarones mantis, ciertas moléculas pueden pasar de un estado a otro bajo el efecto de dos colores de luz.

Estos animales marinos, también llamados galeras, son famosos por sus patas capaces de golpear muy rápido. Pero sus ojos son igual de sorprendentes. Mientras que nosotros utilizamos tres tipos principales de receptores para distinguir los colores, algunos camarones mantis cuentan con muchos más pigmentos sensibles a la luz.

Fotografía de una galera multicolor (Odontodactylus scyllarus), un camarón mantis con ojos compuestos muy desarrollados.

Foto: prilfish, vía Wikimedia Commons.

Investigadores de la Universidad de Lieja y de la Universidad Humboldt de Berlín estudiaron 17 de estos pigmentos, presentes en una banda especializada de sus ojos. Estas pequeñas proteínas captan determinados colores y permiten que las células visuales transmitan una señal nerviosa. El equipo quería comprender cómo reacciona cada una a la luz.

Cuatro pigmentos revelaron una propiedad especialmente interesante: funcionan como interruptores reversibles. Dos se activan con luz roja y luego vuelven a su estado inicial mediante luz azul. Los otros dos reaccionan al azul y pueden reiniciarse con luz naranja.

Nuestros propios pigmentos visuales no funcionan exactamente así. En nuestro caso, después de captar luz, necesitan una serie de transformaciones químicas para recuperar su estado inicial. En estos camarones, algunos pigmentos pueden volver directamente a ese estado gracias a un segundo color de luz.

Los investigadores también identificaron pigmentos muy sensibles a los tonos rojos, hasta longitudes de onda cercanas al límite de la visión humana. Unos filtros de colores presentes en los ojos de los camarones mantis amplían aún más las posibilidades de recepción de la luz. Pero tener muchos pigmentos no significa necesariamente distinguir los colores con mayor precisión que nosotros.

¿Para qué sirven exactamente estos interruptores en la vida del animal? Podrían ayudar a sus ojos a funcionar con iluminaciones muy diferentes, durante el día o cuando la luz disminuye. Para comprobarlo, habrá que observar cómo utilizan realmente los camarones estas capacidades para encontrar alimento o detectar un peligro.

Este descubrimiento también interesa a la medicina y a la investigación biológica. Los científicos ya utilizan la luz para activar ciertas células en el laboratorio. Algún día, estos pigmentos podrían ofrecer nuevas formas de controlarlas, con un color para activar una señal y otro para detenerla.

Sin embargo, estas aplicaciones aún no existen. Por ahora, el equipo ha revelado sobre todo el funcionamiento asombroso de unas proteínas naturales que, en los ojos de pequeños crustáceos, se comportan casi como interruptores diminutos.