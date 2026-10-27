👀 Os incríveis olhos dos camarões-louva-a-deus revelam uma nova capacidade

Nos olhos dos camarões-louva-a-deus, algumas moléculas podem passar de um estado para outro sob o efeito de duas cores de luz.

Esses animais marinhos, também chamados de tamarutacas, são famosos por suas patas capazes de desferir golpes muito rápidos. Mas seus olhos são igualmente surpreendentes. Enquanto nós usamos três tipos principais de receptores para distinguir as cores, alguns camarões-louva-a-deus dispõem de muito mais pigmentos sensíveis à luz.

Fotografia de uma tamarutaca multicolorida (Odontodactylus scyllarus), um camarão-louva-a-deus com olhos compostos muito desenvolvidos.

Foto: prilfish, via Wikimedia Commons.

Pesquisadores da Universidade de Liège e da Universidade Humboldt de Berlim estudaram 17 desses pigmentos, presentes em uma faixa especializada de seus olhos. Essas pequenas proteínas captam determinadas cores e permitem que as células visuais transmitam um impulso nervoso. A equipe queria entender como cada uma reage à luz.

Quatro pigmentos revelaram uma propriedade particularmente interessante: funcionam como interruptores reversíveis. Dois são ativados por uma luz vermelha e depois retornam ao estado inicial por meio de uma luz azul. Os outros dois reagem ao azul e podem ser reiniciados com a cor laranja.

Não é exatamente assim que funcionam nossos próprios pigmentos visuais. Em nós, depois de captar luz, eles precisam passar por uma série de transformações químicas para recuperar seu estado inicial. Nesses camarões, alguns pigmentos podem retornar diretamente a esse estado graças a uma segunda cor luminosa.

Os pesquisadores também identificaram pigmentos muito sensíveis aos tons vermelhos, até comprimentos de onda próximos do limite da visão humana. Filtros coloridos presentes nos olhos dos camarões-louva-a-deus ampliam ainda mais as possibilidades de recepção da luz. Mas possuir muitos pigmentos não significa necessariamente distinguir as cores com mais precisão do que nós.

Para que exatamente esses interruptores servem na vida do animal? Eles podem ajudar seus olhos a funcionar sob condições de iluminação muito diferentes, durante o dia ou quando a luz diminui. Para verificar isso, será necessário observar como os camarões realmente usam essas capacidades para encontrar alimento ou detectar um perigo.

Essa descoberta também interessa à medicina e à pesquisa biológica. Cientistas já usam a luz para ativar determinadas células em laboratório. Um dia, esses pigmentos poderão oferecer novas maneiras de controlá-las, com uma cor para ativar um sinal e outra para interrompê-lo.

No entanto, essas aplicações ainda não existem. Por enquanto, a equipe revelou principalmente o funcionamento surpreendente de proteínas naturais que, nos olhos de pequenos crustáceos, se comportam quase como interruptores em miniatura.