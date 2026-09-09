🦗 Los sonidos de un bosque del Jurásico reconstruidos

Unas alas fosilizadas han permitido hacer oír sonidos de insectos desaparecidos hace unos 165 millones de años.

Los investigadores estudiaron 20 alas pertenecientes a nueve especies descubiertas en Mongolia Interior, China. Estos insectos del Jurásico medio estaban emparentados con los saltamontes y grillos actuales. En estos animales, el macho puede producir un reclamo frotando una parte de un ala contra la otra. Las alas fósiles han conservado huellas de este mecanismo sonoro.

Reconstrucción de un mamífero y un insecto del Jurásico.

Crédito: Chuang Zhao

Para comprender cómo un fósil puede revelar un sonido, hay que observar las alas muy de cerca. Una hilera de pequeños dientes roza contra otra parte del ala. Su espaciamiento, así como el tamaño de la zona que vibra, influyen directamente en la frecuencia producida. Estas estructuras se conservan suficientemente bien en algunos fósiles como para poder medirlas.

El equipo comparó estas mediciones con las de insectos actuales y con las relaciones de parentesco entre las especies. Después, unos modelos informáticos permitieron estimar la frecuencia y la forma general de los reclamos. Un método de aprendizaje automático completó el trabajo para estimar su ritmo probable.

Varias especies habrían emitido sonidos en torno a los 5.000 Hz, una frecuencia comparable a la de algunos grillos actuales. Pero una especie, Sigmaboilus peregrinus, destaca. Su reclamo habría superado los 20.000 Hz, entrando así en el rango de los ultrasonidos.

¿Por qué emitir sonidos tan agudos? Los autores plantean varias posibilidades. Los reclamos agudos pueden permitir que los machos se comuniquen con hembras cercanas y, al mismo tiempo, sean más difíciles de detectar para algunos depredadores. Las distintas frecuencias también pueden ayudar a que varias especies que viven en el mismo lugar no se cubran mutuamente sus reclamos.

Los investigadores mencionan en particular a los primeros mamíferos y a otros pequeños depredadores capaces de oír a estos insectos. La presión ejercida por estos animales podría haber favorecido una diversificación de las señales.

El método abre ahora la posibilidad de reconstruir otros paisajes sonoros desaparecidos cuando los órganos productores de sonidos se han fosilizado suficientemente bien. Nuevos especímenes podrían permitir determinar qué frecuencias predominaban según los entornos y cómo cambiaron las comunicaciones animales a lo largo de la evolución.