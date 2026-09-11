🚗 El tráfico automovilístico acelera las muertes por cáncer

La contaminación vinculada al tráfico automovilístico podría influir más de lo que se pensaba en la mortalidad de las personas con cáncer. Un estudio publicado en Nature Sustainability llega a esta conclusión tras analizar más de 9,2 millones de muertes en ocho países.

Los investigadores se interesaron por las PM2.5, esas partículas finas capaces de penetrar profundamente en los pulmones. Algunas incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Los datos estudiados abarcan distintos periodos comprendidos entre 2000 y 2019, según el país.

La originalidad del trabajo consiste sobre todo en distinguir el conjunto de las PM2.5 de las atribuidas al tráfico rodado. Para ello, el equipo se basó en modelos atmosféricos y varios inventarios de emisiones.

El contraste obtenido es claro. Un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 durante dos días se asociaba con un 0,77 % más de mortalidad. En el caso de las partículas relacionadas con el tráfico, este aumento alcanzaba el 3,87 %.

Esta diferencia sorprende aún más porque las partículas del tráfico solo representaban el 14,72 % de las concentraciones totales estimadas. Sin embargo, el modelo les atribuye el 73,55 % de las muertes por cáncer asociadas a las PM2.5. A escala del estudio, esto supondría unas 112.000 muertes.

Las diferencias también varían según el tipo de cáncer. En el caso del cáncer de pulmón, el aumento alcanzaba el 4,10 % por cada 10 microgramos adicionales de PM2.5 relacionadas con el tráfico. Subía al 5,57 % en los cánceres colorrectales y al 6,27 % en el cáncer de próstata.

La composición de estas partículas podría desempeñar un papel. El tráfico no produce únicamente emisiones de los tubos de escape. El desgaste de los frenos, los neumáticos y la calzada también libera partículas, al igual que la resuspensión del polvo. Por tanto, hay que tener en cuenta la existencia misma del tráfico, y no solo la energía utilizada por los vehículos. Así, dos concentraciones idénticas de PM2.5 pueden ocultar mezclas muy diferentes.

Para reducir los sesgos, los investigadores utilizaron un método denominado «case-crossover». Cada persona fallecida se compara consigo misma en días próximos que sirven de referencia. Este enfoque limita la influencia de características individuales estables, mientras que los modelos también integran varios factores meteorológicos.

Sin embargo, el estudio no mide directamente la exposición de cada persona. La proporción de contaminación atribuida al tráfico se basa en una modelización, lo que introduce un margen de incertidumbre. No obstante, los autores mencionan varios mecanismos plausibles, entre ellos efectos inflamatorios, cardiovasculares o respiratorios capaces de empeorar rápidamente el estado de personas vulnerables.