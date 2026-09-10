🪐 Confirmado: este planeta vecino se encuentra en la zona habitable de su estrella

A tan solo 11,4 años luz de nosotros, un planeta orbita en la zona habitable de su estrella.

El planeta, llamado Gl 725 B c, fue añadido el 20 de agosto de 2026 al catálogo de la NASA dedicado a las exoplanetas confirmadas. Su descubrimiento se había publicado a comienzos de este año en Astronomy & Astrophysics. Orbita alrededor de Gl 725 B, una enana roja situada a unos 3,5 pársecs de nosotros.

Los astrónomos no lo observaron directamente: midieron los diminutos movimientos de su estrella provocados por la atracción del planeta. Este método, llamado velocidad radial, permite, entre otras cosas, estimar una masa mínima. Para Gl 725 B c, el catálogo de la NASA indica unas 3,4 masas terrestres, con una incertidumbre de 0,7.

Representación artística de una exoplaneta rocosa alrededor de una enana roja. La zona habitable de estas estrellas se encuentra mucho más cerca de la estrella que la del Sol.

Crédito: NASA / JPL-Caltech

Una vuelta completa alrededor de su estrella dura 37,9 días. El planeta se encuentra a unos 20,8 millones de kilómetros de ella. Esta distancia sería demasiado pequeña alrededor del Sol, pero Gl 725 B es mucho más pequeña y fría que nuestra estrella, con una temperatura superficial cercana a los 3 106 °C.

Por tanto, el planeta recibe una cantidad de energía compatible con la llamada zona habitable de su estrella. Esta expresión designa la región donde podría existir agua líquida en la superficie bajo ciertas condiciones.

Su temperatura de equilibrio estimada es de unos −58 °C, pero este cálculo no tiene en cuenta un posible efecto invernadero atmosférico. Por tanto, la temperatura real de su superficie sigue siendo desconocida. Su composición también lo es, ya que el método utilizado no proporciona directamente su radio.

La proximidad del sistema hace interesante este descubrimiento. A 11,4 años luz, Gl 725 B c pertenece a nuestro vecindario estelar inmediato a escala de la Galaxia. Los planetas cercanos ofrecen mejores perspectivas para realizar observaciones detalladas que mundos similares situados a cientos de años luz.

Las mediciones se obtuvieron con el espectropolarímetro SPIRou instalado en el telescopio Canadá-Francia-Hawái. El equipo tuvo que corregir considerablemente las huellas dejadas en las observaciones por la atmósfera terrestre. Esta corrección permitió destacar el débil movimiento periódico asociado al planeta.

El mismo sistema también presenta una señal correspondiente a un planeta candidato aún más cercano a la estrella, Gl 725 B b. Este tendría al menos 1,5 masas terrestres y completaría su órbita en 4,765 días. Observaciones adicionales podrán precisar la arquitectura de este sistema.