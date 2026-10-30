🌌 James-Webb detecta el rastro de estrellas explotadas cerca de nuestro agujero negro

El telescopio James-Webb ha encontrado rastros de antiguas estrellas en las nubes de gas que rodean el agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia.

En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagittarius A*, un agujero negro aproximadamente cuatro millones de veces más masivo que el Sol. Atrae la materia que pasa cerca de él, pero engulle mucho menos gas que los agujeros negros muy activos observados en el centro de otras galaxias. Los investigadores intentan comprender por qué.

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Para llevar a cabo la investigación, un equipo de la Universidad McGill, en Canadá, estudió las nubes de gas que circulan en sus alrededores. Con James-Webb, observó su luz infrarroja. Esta permite reconocer distintos elementos químicos, incluso en esta región del cielo, ocultada por grandes cantidades de polvo.

Los resultados muestran que estas nubes son especialmente ricas en elementos pesados. Los astrónomos los llaman «metales», pero aquí esta palabra tiene un sentido más amplio que en la vida cotidiana: designa todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, incluidos el oxígeno y el carbono.

¿De dónde proceden estos elementos? Una buena parte de ellos se fabrica en el corazón de las estrellas. Cuando algunas estrellas masivas explotan al final de su vida, dispersan esta materia por el espacio. Los investigadores creen que tales explosiones enriquecieron los gases cercanos a Sagittarius A* con el paso del tiempo.

Las observaciones también revelan que la composición de estas nubes se parece a la de varias estrellas que giran alrededor del agujero negro. Por tanto, el gas y estas estrellas podrían tener una historia común. Esto sigue siendo una interpretación: James-Webb no ha observado directamente explosiones que hayan producido esta materia.

¿Por qué interesa estudiar la composición del gas? Porque influye en su forma de enfriarse. Ahora bien, un gas que pierde calor puede contraerse y migrar hacia el agujero negro con mayor facilidad. Comprender sus propiedades podría ayudar a explicar por qué Sagittarius A* se alimenta tan lentamente.

El estudio también permitió distinguir varias nubes y conocer mejor sus movimientos. Algunas parecen estar sometidas a condiciones especialmente agitadas, quizá por efecto de los vientos de estrellas cercanas o de choques en el gas. Los investigadores todavía no pueden reconstruir con precisión el recorrido de toda esta materia.

A partir de ahora será necesario comparar estas observaciones con simulaciones para seguir la evolución del gas durante largos periodos. El centro de nuestra galaxia ofrece así un entorno observable para comprender fenómenos que también se producen alrededor de agujeros negros mucho más lejanos.