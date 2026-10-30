🌌 James-Webb detecta vestígios de estrelas que explodiram perto do nosso buraco negro

O telescópio James-Webb encontrou vestígios de estrelas antigas nas nuvens de gás que cercam o buraco negro no centro da nossa galáxia.

No coração da Via Láctea encontra-se Sagittarius A*, um buraco negro cerca de quatro milhões de vezes mais massivo que o Sol. Ele atrai a matéria que passa perto dele, mas engole muito menos gás do que os buracos negros muito ativos observados no centro de outras galáxias. Os pesquisadores tentam entender por quê.

Imagem ilustrativa Pixabay

Para investigar a questão, uma equipe da Universidade McGill, no Canadá, estudou as nuvens de gás que circulam nas proximidades. Com o James-Webb, observou sua luz infravermelha. Ela permite identificar diferentes elementos químicos, mesmo nessa região do céu encoberta por grandes quantidades de poeira.

Os resultados mostram que essas nuvens são particularmente ricas em elementos pesados. Os astrônomos os chamam de “metais”, mas essa palavra tem aqui um sentido mais amplo do que na vida cotidiana: ela designa todos os elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, incluindo o oxigênio e o carbono.

De onde vêm esses elementos? Boa parte deles é produzida no coração das estrelas. Quando algumas estrelas massivas explodem no fim de suas vidas, dispersam essa matéria pelo espaço. Os pesquisadores acreditam que explosões desse tipo enriqueceram os gases próximos de Sagittarius A* ao longo do tempo.

As observações também revelam que a composição dessas nuvens se parece com a de várias estrelas que orbitam o buraco negro. O gás e essas estrelas poderiam, portanto, ter uma história em comum. Isso continua sendo uma interpretação: o James-Webb não observou diretamente explosões que teriam produzido essa matéria.

Por que se interessar pela composição do gás? Porque ela influencia a maneira como ele se resfria. Ora, um gás que perde calor pode se contrair mais facilmente e migrar em direção ao buraco negro. Compreender suas propriedades poderia, portanto, ajudar a explicar por que Sagittarius A* se alimenta tão lentamente.

O estudo também permitiu distinguir várias nuvens e conhecer melhor seus movimentos. Algumas parecem estar submetidas a condições particularmente agitadas, talvez sob o efeito de ventos de estrelas próximas ou de choques no gás. Os pesquisadores ainda não conseguem reconstruir com precisão o trajeto de toda essa matéria.

Agora será necessário comparar essas observações com simulações para acompanhar a evolução do gás durante longos períodos. O centro da nossa galáxia oferece, assim, um ambiente observável para compreender fenômenos que também ocorrem ao redor de buracos negros muito mais distantes.