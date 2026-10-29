🐕 ¿Qué es este efecto «bouba-kiki» observado en los perros?

Haz una pequeña prueba: si tuvieras que dar el nombre «bouba» a una forma redonda o a una forma llena de puntas, ¿cuál elegirías? La mayoría de los seres humanos elige la forma redonda. ¿Y para «kiki»? Este nombre suele asociarse con la forma puntiaguda.

Este fenómeno recibe el nombre de «efecto bouba-kiki». Intriga a los científicos, porque las dos palabras fueron inventadas para el experimento. Sin embargo, sus sonidos parecen hacernos pensar en formas concretas. Un equipo italiano quiso saber si los perros experimentaban algo parecido.

Un perro fotografiado de frente al objetivo. En el estudio sobre el efecto bouba-kiki, los investigadores midieron la mirada de los perros ante dos formas diferentes.

Foto: Raviarts, Wikimedia Commons.

Los investigadores de la Universidad de Parma pusieron a prueba a 70 perros adultos. Les mostraron dos imágenes a la vez: una con contornos redondeados y otra con puntas. Mientras tanto, un altavoz reproducía alternativamente los sonidos «bouba» y «kiki». El equipo observaba hacia dónde dirigían la mirada los animales y cuánto tiempo miraban cada forma.

Los resultados van en la misma dirección que en los seres humanos. Al oír «bouba», los perros miraban más la forma redonda. Con «kiki», su atención se dirigía más hacia la forma puntiaguda.

Queda una pregunta: ¿reaccionaban los perros a los sonidos o a pequeños gestos de sus dueños? Para comprobarlo, los investigadores realizaron parte de los ensayos con 19 perros cuyos propietarios llevaban auriculares y no podían oír la palabra reproducida. Los resultados respaldan la idea de una verdadera asociación entre el sonido y la forma.

Ya se había observado un efecto comparable en seres humanos y en polluelos jóvenes. Este nuevo estudio sugiere que algunas asociaciones entre lo que oímos y lo que vemos podrían ser compartidas por varias especies, incluso sin lenguaje.

Aún queda por entender si los perros poseen esta sensibilidad desde el nacimiento o si la adquieren al crecer en contacto con los seres humanos. Los investigadores desean especialmente reproducir el experimento con cachorros para determinar cuál de estas posibilidades es correcta.