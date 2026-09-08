🧊 Les cristaux ne se formeraient pas comme on le pensait

La naissance d’un cristal pourrait être bien moins nette que le scénario décrit depuis des décennies dans de nombreux manuels.

Un cristal est un solide dont les atomes adoptent une organisation régulière. La cristallisation commence par de minuscules zones ordonnées, appelées noyaux, qui peuvent ensuite grandir. La théorie classique décrit généralement ces noyaux comme de petits cristaux séparés du matériau désordonné par une frontière assez nette.

Exemple de la structure atomique d'un cristal, nommé "Zangenite".

Crédit : Shihao Zang/NYU

Pour regarder cette étape directement, des chercheurs menés par l’Université de Californie à Los Angeles ont étudié des nanoparticules d’alliages contenant plusieurs éléments chimiques. Ils ont utilisé une technique de microscopie capable de reconstruire la position des atomes en trois dimensions. Au total, l’équipe a déterminé la structure de 8 160 noyaux cristallins.

Le résultat ne correspond pas à une simple séparation entre une partie cristallisée et une partie désordonnée. Au cœur d’un noyau, les atomes sont fortement organisés. En allant vers son bord, cet ordre diminue progressivement. La transition ressemble donc davantage à une zone graduelle qu’à une frontière précise.

Cette observation change la manière de décrire le tout début de la cristallisation. Les chercheurs proposent un modèle dans lequel le degré d’organisation varie à l’intérieur même du noyau. La théorie classique reste alors valable dans le cas particulier où la transition devient très brusque.

L’étude révèle aussi que l’organisation des atomes dépend de leur nature chimique. Les alliages observés contiennent plusieurs métaux mélangés. La façon dont certains éléments se regroupent localement accompagne donc l’apparition de l’ordre cristallin. Structure et composition évoluent ensemble au cours de cette première étape.

Les noyaux ne grandissent pas seulement en ajoutant des atomes. La plupart de ceux observés peuvent aussi fusionner avec des voisins dont l’orientation est proche. Une minorité se rejoint différemment et produit des zones particulières dans le cristal final, appelées macles. Ces détails peuvent influencer les propriétés d’un matériau.

Concrètement, mieux décrire cette naissance peut aider à comprendre comment la fabrication modifie la structure finale des métaux et d’autres solides. Les alliages étudiés ici appartiennent à une famille où plusieurs éléments sont présents en proportions importantes. Certains sont recherchés pour leurs propriétés mécaniques ou leur activité comme catalyseurs.

Reste désormais à déterminer jusqu’où ce modèle peut être généralisé. Les auteurs estiment que cette description graduelle peut s’appliquer à de nombreux matériaux. De nouvelles observations sur d’autres compositions permettront de vérifier si le même passage progressif apparaît lors de la cristallisation.