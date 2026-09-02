🌊 Effondrement en vue pour le grand courant transportant la chaleur vers l'Europe ?

Le grand système de courants marins de l’Atlantique pourrait basculer bien plus rapidement que ce qui était jusqu'à maintenant admis.

Ce système porte le nom de circulation méridienne de retournement de l’Atlantique, ou AMOC. Il transporte des eaux chaudes vers le nord, puis ramène en profondeur des eaux plus froides vers le sud. Ce mouvement contribue à redistribuer la chaleur entre les régions du globe, notamment autour de l’Atlantique Nord. Son effondrement engendrerait un changement brutal et durable du climat, en particulier en Europe.

Image Wikimedia

Pour étudier sa stabilité, René van Westen, Reyk Börner et Henk Dijkstra ont utilisé des simulations climatiques. Les chercheurs ont comparé plusieurs façons d’atteindre un climat plus chaud, avec des augmentations plus ou moins rapides.

Cette distinction change fortement le résultat. Dans deux scénarios où le changement est relativement rapide, l’AMOC s’effondre dans le modèle après un réchauffement mondial d’environ 2,2 °C et 2,8 °C. Ces valeurs correspondent à l’augmentation de la température moyenne mondiale par rapport au climat de référence utilisé dans les simulations.

Avec une hausse beaucoup plus lente du CO2, le comportement est différent. Sa concentration atmosphérique augmente alors de seulement 0,5 partie par million chaque année. Dans cette simulation, l’AMOC reste stable jusqu’à environ 5,5 °C de réchauffement mondial.

Pour comprendre cette différence, il faut regarder le temps nécessaire à l’océan pour se réorganiser. Lorsque le changement est lent, ses eaux de surface et ses couches profondes peuvent évoluer ensemble. Les simulations montrent aussi davantage d’évaporation et moins de glace de mer. Ces changements contribuent à maintenir la circulation malgré le réchauffement.

Un changement rapide ne laisse pas autant de temps à ce mécanisme stabilisateur. L’océan peut alors ne pas suivre l’état stable qui serait possible sous les mêmes températures avec une évolution plus lente. Autrement dit, deux trajectoires atteignant un réchauffement comparable ne conduisent pas nécessairement au même état de l’Atlantique.

Ce résultat provient de simulations et ne fixe pas une date d’effondrement de l’AMOC dans le monde réel. Il ouvre cependant une piste concrète pour les prochaines projections climatiques : intégrer davantage la vitesse du changement, et pas seulement la température finale, lorsqu’elles évaluent la stabilité future de cette circulation océanique.