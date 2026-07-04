🛰️ Première: une dépanneuse spatiale en route pour sauver le télescope Swift

Une mission de sauvetage orbital sans équivalent vient de décoller pour éviter qu'un télescope de la NASA ne plonge dans l'atmosphère terrestre.

Lancé ce vendredi 3 juillet depuis les îles Marshall, le vaisseau Link de la mission Swift Boost doit rejoindre l'observatoire Swift, qui perd de l'altitude depuis plusieurs mois. Sans cette intervention, ce chasseur de sursauts gamma sera condamné à s'écraser sur Terre d'ici la fin de l'année.

Illustration du vaisseau spatial LINK (à gauche) s'accrochant à l'observatoire Swift de la NASA pour modifier son orbite.

Crédit: Katalyst Space

Le lancement a eu lieu à bord d'un avion Lockheed Martin L-1011 modifié, qui a largué en vol une fusée Pegasus XL, cette dernière propulsant Link en orbite. Ce décollage a été précédé de deux reports, d'abord à cause de la météo, puis d'un problème logiciel. Les ingénieurs vérifient maintenant que les panneaux solaires se sont bien déployés et que les systèmes électriques fonctionnent.

Link a été développé par l'entreprise privée Katalyst Space pour un montant de 30 millions de dollars. Son objectif: s'amarrer à Swift, qui tourne en orbite depuis 2004, et le remonter à une altitude stable grâce à ses bras robotiques et ses propulseurs. Swift est encore pleinement opérationnel pour la science, mais la traînée atmosphérique le fait descendre inexorablement.

Cette mission a été décidée en septembre dernier, après que l'activité solaire accrue ait gonflé l'atmosphère terrestre, précipitant Swift. Katalyst Space a dû concevoir, construire et tester Link en moins d'un an, un challenge de taille. Selon Shawn Domagal-Goldman, directeur de la division astrophysique de la NASA, les bénéfices justifient cette mission, car remplacer Swift coûterait bien plus cher.

L'équipe au sol a modifié les opérations de Swift pour offrir à Link un maximum de temps. Par exemple, la prise d'images scientifiques a été réduite au minimum, et le télescope est orienté de manière à offrir le moins de prise au vent solaire. La consommation électrique a aussi été réduite pour que les panneaux solaires adoptent une position plus aérodynamique. Ces ajustements devraient permettre à Swift de rester au-dessus de l'altitude minimale de sauvetage (298 km) jusqu'à l'automne.

Les ingénieurs de Katalyst fixent Link à une plaque de base dans le simulateur d'environnement spatial du Goddard Space Flight Center de la NASA, le 28 avril 2026. L'équipe a testé les propulseurs ioniques et un bras robotique dans des conditions de température spatiale.

Crédit: NASA/Sophia Roberts

Il faudra environ un mois à Link pour s'approcher et s'accrocher à Swift. Ses bras robotiques agripperont l'observatoire, puis ses propulseurs le pousseront vers une orbite de 595 km, bien au-dessus de la Station spatiale internationale. À cette altitude, un engin peut rester en orbite pendant environ 25 ans. Si les instruments de Swift tiennent le coup, les astronomes pourraient donc bénéficier de longues années d'observations supplémentaires.