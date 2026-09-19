🌊 A água do Atlântico penetra no fundo dos fiordes da Groenlândia

Seis narvais que viviam nas proximidades de Scoresby Sound, na costa leste da Groenlândia, foram equipados com pequenos sensores. Eles mediam a temperatura, a salinidade e a profundidade durante os deslocamentos naturais dos animais. Entre 2017 e 2020, forneceram 2.060 perfis do oceano, alguns descendo a mais de 1.500 m.

Esse método responde a um problema muito concreto. O gelo marinho e o isolamento tornam alguns fiordes difíceis de explorar com navios. Já os narvais podem circular nessas águas durante longos períodos. Seus trajetos trouxeram, assim, medições de setores onde as observações diretas eram raras.

Um grupo de narvais nada na superfície do oceano Ártico.

Crédito: Kristin Laidre / NOAA, domínio público.

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Os pesquisadores descobriram vestígios de água proveniente do Atlântico até cerca de 300 km da costa. Essa água é mais quente e mais salgada do que a água polar situada acima. Ela pode alcançar bacias profundas próximas a geleiras que terminam diretamente no mar.

Para compreender a evolução ao longo de várias décadas, a equipe acrescentou mais de 2.200 perfis antigos provenientes de uma base mundial de medições oceânicas. Na região estudada, a temperatura das águas situadas a menos de 500 m de profundidade aumentou cerca de 0,047 °C por ano entre 1960 e 2021. A camada de água atlântica também se espessou, enquanto a camada polar ficou mais fina.

Essa chegada de calor é importante para as geleiras. Quando uma água relativamente quente alcança sua parte submersa, favorece o derretimento sob a superfície. As geleiras de Scoresby Sound e Kangerlussuaq estão expostas a águas mais quentes e mais salgadas do que as da costa de Blosseville, onde as águas são menos profundas.

Imagem de satélite de Scoresby Sound, um vasto sistema de fiordes da costa leste da Groenlândia.

Crédito: NASA, domínio público.

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As medições feitas pelos animais, contudo, não substituem todas as observações tradicionais. Os narvais escolhem seus próprios trajetos e frequentam sobretudo águas frias. Por isso, algumas áreas ou estações do ano continuam menos bem cobertas. O interesse está na combinação entre seus mergulhos, as medições antigas realizadas a partir de navios e os modelos usados pelos pesquisadores.

Esses novos dados poderão agora melhorar as estimativas do derretimento das geleiras nos modelos climáticos. Eles também abrem caminho para mais medições em fiordes de difícil acesso. Outros animais marinhos equipados com sensores poderiam complementar os navios e os instrumentos fixos onde o oceano ainda é pouco observado.