🌊 El agua del Atlántico penetra en el fondo de los fiordos de Groenlandia

Seis narvales que viven cerca de Scoresby Sound, en la costa este de Groenlandia, fueron equipados con pequeños sensores. Estos medían la temperatura, la salinidad y la profundidad durante los desplazamientos naturales de los animales. Entre 2017 y 2020, proporcionaron 2060 perfiles del océano, algunos de ellos a más de 1500 m de profundidad.

Este método responde a un problema muy concreto. El hielo marino y el aislamiento hacen que algunos fiordos sean difíciles de explorar con barcos. En cambio, los narvales pueden desplazarse por esas aguas durante largos períodos. Sus recorridos permitieron obtener mediciones en zonas donde las observaciones directas eran escasas.

Un grupo de narvales nada en la superficie del océano Ártico.

Crédito: Kristin Laidre / NOAA, dominio público.

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Los investigadores descubrieron rastros de agua procedente del Atlántico hasta unos 300 km de la costa. Esta agua es más cálida y salada que el agua polar situada por encima. Puede alcanzar cuencas profundas cercanas a glaciares que terminan directamente en el mar.

Para comprender la evolución a lo largo de varias décadas, el equipo añadió más de 2200 perfiles antiguos procedentes de una base de datos mundial de mediciones oceánicas. En la región estudiada, la temperatura de las aguas situadas a menos de 500 m de profundidad aumentó aproximadamente 0,047 °C al año entre 1960 y 2021. La capa de agua atlántica también se hizo más gruesa, mientras que la capa polar se adelgazó.

Esta llegada de calor es importante para los glaciares. Cuando un agua relativamente cálida alcanza su parte sumergida, favorece el deshielo bajo la superficie. Los glaciares de Scoresby Sound y Kangerlussuaq están expuestos a aguas más cálidas y saladas que los de la costa de Blosseville, que es menos profunda.

Vista satelital de Scoresby Sound, un extenso sistema de fiordos de la costa este de Groenlandia.

Crédito: NASA, dominio público.

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Sin embargo, las mediciones realizadas mediante animales no sustituyen todas las observaciones clásicas. Los narvales eligen sus propios recorridos y frecuentan sobre todo aguas frías. Por tanto, algunas zonas o estaciones siguen estando menos cubiertas. El interés reside en combinar sus inmersiones con las mediciones antiguas realizadas desde barcos y los modelos utilizados por los investigadores.

Estos nuevos datos podrán mejorar las estimaciones del deshielo de los glaciares en los modelos climáticos. También abren la puerta a obtener más mediciones en fiordos de difícil acceso. Otros animales marinos equipados con sensores podrían complementar a los barcos y los instrumentos fijos allí donde el océano todavía está poco observado.