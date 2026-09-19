🌊 Atlantikwasser dringt in die Tiefen der grönländischen Fjorde vor

Sechs Narwale, die nahe dem Scoresby Sound an der Ostküste Grönlands leben, wurden mit kleinen Sensoren ausgestattet. Diese maßen während der natürlichen Wanderungen der Tiere Temperatur, Salzgehalt und Tiefe. Zwischen 2017 und 2020 lieferten sie 2.060 Ozeanprofile, von denen einige bis in mehr als 1.500 m Tiefe reichten.

Diese Methode löst ein sehr konkretes Problem. Meereis und Abgeschiedenheit erschweren die Erkundung mancher Fjorde mit Schiffen. Narwale können sich dagegen über lange Zeiträume in diesen Gewässern bewegen. Ihre Routen lieferten daher Messungen aus Gebieten, in denen direkte Beobachtungen selten waren.

Eine Gruppe von Narwalen schwimmt an der Oberfläche des Arktischen Ozeans.

Bildnachweis: Kristin Laidre / NOAA, gemeinfrei.

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Die Forschenden entdeckten Spuren von Atlantikwasser bis etwa 300 km von der Küste entfernt. Dieses Wasser ist wärmer und salzhaltiger als das darüber liegende polare Wasser. Es kann tiefe Becken nahe an Gletschern erreichen, die direkt im Meer enden.

Um die Entwicklung über mehrere Jahrzehnte zu verstehen, ergänzte das Team die Daten um mehr als 2.200 ältere Profile aus einer globalen Datenbank ozeanografischer Messungen. In der untersuchten Region stieg die Temperatur der Wasserschichten in weniger als 500 m Tiefe zwischen 1960 und 2021 um etwa 0,047 °C pro Jahr. Die atlantische Wasserschicht wurde ebenfalls dicker, während die polare Schicht dünner wurde.

Dieser Wärmeeintrag ist für die Gletscher von Bedeutung. Wenn relativ warmes Wasser ihren untergetauchten Teil erreicht, begünstigt es das Schmelzen unterhalb der Oberfläche. Die Gletscher des Scoresby Sound und des Kangerlussuaq sind wärmerem und salzhaltigerem Wasser ausgesetzt als die Gletscher an der flacheren Küste von Blosseville.

Satellitenansicht des Scoresby Sound, eines weitläufigen Fjordsystems an der Ostküste Grönlands.

Bildnachweis: NASA, gemeinfrei.

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Die Messungen von Tieren ersetzen jedoch nicht alle herkömmlichen Beobachtungen. Narwale wählen ihre Routen selbst und halten sich vor allem in kalten Gewässern auf. Daher bleiben manche Gebiete oder Jahreszeiten weniger gut erfasst. Der Nutzen ergibt sich aus der Kombination ihrer Tauchgänge mit früheren Messungen von Schiffen und den von den Forschenden verwendeten Modellen.

Diese neuen Daten können künftig die Schätzungen des Gletscherschmelzens in Klimamodellen verbessern. Sie ebnen außerdem den Weg für mehr Messungen in schwer zugänglichen Fjorden. Weitere mit Sensoren ausgestattete Meerestiere könnten Schiffe und fest installierte Instrumente dort ergänzen, wo der Ozean noch immer nur unzureichend beobachtet wird.