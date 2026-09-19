🌊 L’eau de l’Atlantique pénètre au fond des fjords du Groenland

Six narvals vivant près de Scoresby Sound, sur la côte est du Groenland, ont été équipés de petits capteurs. Ceux-ci mesuraient la température, la salinité et la profondeur pendant les déplacements naturels des animaux. Entre 2017 et 2020, ils ont fourni 2 060 profils de l’océan, certains descendant à plus de 1 500 m.

Cette méthode répond à un problème très concret. La glace de mer et l’isolement rendent certains fjords difficiles à explorer avec des navires. Les narvals peuvent au contraire circuler dans ces eaux pendant de longues périodes. Leurs trajets ont ainsi apporté des mesures dans des secteurs où les observations directes étaient rares.

Un groupe de narvals nage à la surface de l’océan Arctique.

Crédit : Kristin Laidre / NOAA, domaine public.

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Les chercheurs ont découvert des traces d’eau venue de l’Atlantique jusqu’à environ 300 km de la côte. Cette eau est plus chaude et plus salée que l’eau polaire située au-dessus. Elle peut atteindre des bassins profonds proches de glaciers qui se terminent directement dans la mer.

Pour comprendre l’évolution sur plusieurs décennies, l’équipe a ajouté plus de 2 200 anciens profils provenant d’une base mondiale de mesures océaniques. Dans la région étudiée, la température des eaux situées à moins de 500 m de profondeur a augmenté d’environ 0,047 °C par an entre 1960 et 2021. La couche d’eau atlantique s’est également épaissie, alors que la couche polaire s’est amincie.

Cette arrivée de chaleur compte pour les glaciers. Lorsqu’une eau relativement chaude atteint leur partie immergée, elle favorise la fonte sous la surface. Les glaciers de Scoresby Sound et de Kangerlussuaq sont exposés à des eaux plus chaudes et plus salées que ceux de la côte de Blosseville, moins profonde.

Vue satellite de Scoresby Sound, vaste système de fjords de la côte est du Groenland.

Crédit : NASA, domaine public.

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Les mesures animales ne remplacent toutefois pas toutes les observations classiques. Les narvals choisissent eux-mêmes leurs trajets et fréquentent surtout des eaux froides. Certaines zones ou saisons restent donc moins bien couvertes. L’intérêt vient de la combinaison entre leurs plongées, les anciennes mesures effectuées depuis des navires et les modèles utilisés par les chercheurs.

Ces nouvelles données pourront désormais améliorer les estimations de fonte des glaciers dans les modèles climatiques. Elles ouvrent aussi la voie à davantage de mesures dans des fjords difficiles d’accès. D’autres animaux marins équipés de capteurs pourraient compléter les navires et les instruments fixes là où l’océan reste encore peu observé.