✈️ Ce bateau électrique quitte l’eau et vole à 10 mètres de hauteur

Un étrange véhicule électrique vient de passer de la navigation au vol avec deux personnes à bord.

Le 2 septembre, le prototype Viceroy de REGENT a décollé au-dessus de la baie de Narragansett, dans l'État américain du Rhode Island. Deux personnes se trouvaient à bord. L'engin a parcouru 596 m en vol pendant 30 secondes, à environ 10 m au-dessus de l'eau. Il s'agissait de son premier vol avec équipage.

Le Viceroy n'est pourtant ni tout à fait un avion, ni simplement un bateau. À faible vitesse, sa coque flotte normalement. En accélérant, il se soulève grâce à des ailes immergées, appelées hydrofoils. Celles-ci réduisent le contact avec l'eau et permettent de prendre davantage de vitesse.

Une fois suffisamment rapide, le véhicule quitte complètement l'eau. Ses grandes ailes le maintiennent alors en vol très près de la surface. À cette hauteur, l'air comprimé entre les ailes et l'eau augmente la portance. Ce phénomène, appelé effet de sol, permet de voler avec moins d'énergie qu'à une altitude plus élevée.

Le trajet se déroule donc en trois étapes : flotter, glisser sur les hydrofoils, puis voler. Le véhicule reste exclusivement au-dessus de l'eau. Un système informatique contrôle automatiquement sa stabilité. Selon REGENT, le capitaine conserve ainsi des commandes proches de celles d'un bateau : tourner, accélérer ou ralentir.

Ce premier vol était volontairement très court. Il devait surtout vérifier qu'un prototype à taille réelle pouvait effectuer cette dernière étape avec des personnes à bord. REGENT avait déjà testé le Viceroy sur l'eau. L'entreprise avait également fait voler Squire, un modèle plus petit et sans équipage.

Essai en vol du Viceroy

La version prévue pour le transport doit accueillir 12 passagers et deux membres d'équipage. REGENT annonce une vitesse maximale d'environ 290 km/h et une autonomie pouvant atteindre 290 km. Ces valeurs correspondent toutefois aux caractéristiques prévues pour le véhicule commercial, et non aux performances atteintes pendant ce premier vol de 596 m.

Le choix de voler près de l'eau impose aussi une utilisation très différente de celle d'un avion classique. Aux États-Unis, REGENT présente le Seaglider comme un navire piloté par des marins et placé sous l'autorité de l'US Coast Guard. L'objectif est notamment de relier rapidement des villes côtières en utilisant les infrastructures portuaires existantes.

Le programme entre maintenant dans une nouvelle phase d'essais en mer et en vol. Le prototype devra accumuler des essais bien plus longs que ces 30 premières secondes. REGENT prévoit ensuite une production à plus grande échelle pour des usages civils et militaires.