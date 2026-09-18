✈️ Este barco eléctrico deja el agua y vuela a 10 metros de altura

Un extraño vehículo eléctrico acaba de pasar de la navegación al vuelo con dos personas a bordo.

El 2 de septiembre, el prototipo Viceroy de REGENT despegó sobre la bahía de Narragansett, en el estado estadounidense de Rhode Island. Dos personas se encontraban a bordo. El aparato recorrió 596 m en vuelo durante 30 segundos, a unos 10 m sobre el agua. Era su primer vuelo con tripulación.

Sin embargo, el Viceroy no es del todo un avión ni simplemente un barco. A baja velocidad, su casco flota con normalidad. Al acelerar, se eleva gracias a unas alas sumergidas, llamadas hidroalas. Estas reducen el contacto con el agua y permiten alcanzar una mayor velocidad.

Una vez que alcanza suficiente velocidad, el vehículo abandona completamente el agua. Sus grandes alas lo mantienen entonces en vuelo muy cerca de la superficie. A esa altura, el aire comprimido entre las alas y el agua aumenta la sustentación. Este fenómeno, llamado efecto suelo, permite volar con menos energía que a una altitud mayor.

El trayecto se desarrolla, por tanto, en tres etapas: flotar, deslizarse sobre las hidroalas y después volar. El vehículo permanece exclusivamente sobre el agua. Un sistema informático controla automáticamente su estabilidad. Según REGENT, el capitán conserva así unos mandos similares a los de un barco: girar, acelerar o reducir la velocidad.

Este primer vuelo fue deliberadamente muy corto. Su objetivo principal era comprobar que un prototipo a tamaño real podía completar esta última etapa con personas a bordo. REGENT ya había probado el Viceroy sobre el agua. La empresa también había hecho volar el Squire, un modelo más pequeño y sin tripulación.

Prueba de vuelo del Viceroy

La versión prevista para el transporte debe acoger a 12 pasajeros y dos miembros de la tripulación. REGENT anuncia una velocidad máxima de unos 290 km/h y una autonomía de hasta 290 km. Sin embargo, estas cifras corresponden a las características previstas para el vehículo comercial, no a las prestaciones alcanzadas durante este primer vuelo de 596 m.

La decisión de volar cerca del agua también impone un uso muy diferente al de un avión convencional. En Estados Unidos, REGENT presenta el Seaglider como un buque pilotado por marinos y bajo la autoridad de la Guardia Costera de Estados Unidos. El objetivo es, en particular, conectar rápidamente ciudades costeras utilizando las infraestructuras portuarias existentes.

El programa entra ahora en una nueva fase de pruebas en el mar y en vuelo. El prototipo deberá acumular ensayos mucho más largos que estos primeros 30 segundos. REGENT prevé después una producción a mayor escala para usos civiles y militares.