📡 Estrelas binárias reproduzem ondas coerentes já observadas no nosso Sistema Solar

Alguns pares de estrelas poderiam produzir longos pulsos de rádio por meio de um mecanismo semelhante ao que conecta Júpiter à sua lua Io.

Os astrônomos buscam explicar fontes de rádio que se acendem em intervalos muito longos, às vezes no ritmo de dezenas de minutos ou de várias horas. Dois objetos observados em nossa Galáxia, GLEAM-X J0704-37 e ILT J1101+5521, estão associados a pares de estrelas. Cada um deles é composto por uma anã branca e uma pequena estrela vermelha.

Esquema de um sistema binário anã branca-anã vermelha (WD-MD) em rotação síncrona.

As curvas azuis representam as linhas do campo magnético. A região de emissão ECM (laranja), próxima ao polo da anã branca, produz um feixe de rádio (amarelo) direcionado ao observador.

Uma anã branca é o núcleo muito denso deixado por uma estrela comparável ao Sol após o fim de sua vida ativa. Sua companheira, chamada anã vermelha, é uma estrela menor e menos massiva. Nos sistemas estudados, os dois astros orbitam um ao outro. Essa dança coloca seus ambientes magnéticos em interação regular.

Os pesquisadores simularam o comportamento das partículas carregadas presentes ao redor dessas estrelas. O resultado mostra que um poderoso campo magnético pode acelerar e organizar elétrons de modo a produzir ondas de rádio coerentes. Esse mecanismo é chamado de maser ciclotrônico de elétrons. Ele pode concentrar fortemente a emissão em determinadas direções e frequências.

Um fenômeno comparável já funciona no Sistema Solar. Io se desloca através do imenso ambiente magnético de Júpiter e perturba as partículas carregadas que se encontram ali. Essa interação contribui para produzir fortes emissões de rádio. Em um par estelar, a anã vermelha poderia desempenhar um papel comparável diante do campo magnético da anã branca.

As simulações também mostram que a radiação obtida pode ser parcialmente polarizada. A polarização descreve a orientação das oscilações da onda de rádio. Essa característica é importante neste caso, pois as duas fontes astronômicas observadas apresentam justamente uma emissão polarizada. Portanto, o modelo reproduz várias propriedades esperadas sem exigir um mecanismo totalmente novo.

A próxima etapa consiste em relacionar com mais precisão essas simulações às medições dos radiotelescópios. Os pesquisadores querem estudar especialmente como a composição do meio e a geometria dos campos magnéticos modificam a forma, a frequência e a polarização dos pulsos. Essas assinaturas poderiam permitir reconhecer esse mecanismo entre as diferentes fontes de rádio de longo período.