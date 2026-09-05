A nova geração de inteligência artificial da OpenAI não se limita mais a responder: ela pode encadear diretamente ações em um computador.

A OpenAI apresentou o GPT-6 Astra em 3 de setembro de 2026. O modelo foi projetado para realizar tarefas que envolvem várias etapas, especialmente em um navegador ou em softwares profissionais. Ele pode, por exemplo, preencher formulários, atualizar dados em um software de gestão, organizar um calendário ou fazer pesquisas online.

O nome OpenAI associado a um cérebro estilizado em um circuito eletrônico.

Crédito: ChatGPT, CC0, via Wikimedia Commons.

A diferença em relação a um assistente de texto clássico é concreta. O Astra pode usar a interface de um computador para realizar certas operações por conta própria quando dispõe das ferramentas e autorizações necessárias. Ele também pode instalar e testar softwares, identificar problemas visíveis na tela ou verificar o funcionamento de um site.

Trata-se aqui de uma integração uniforme do assistente da OpenAI. É claro que já existem há alguns meses soluções que permitem se aproximar desse comportamento, mas elas exigiam a instalação de ferramentas de terceiros e o uso de modelos que não foram projetados especificamente para essas tarefas.

A OpenAI também anuncia avanços na programação. No Codex, o Astra pode trabalhar em projetos longos enquanto mantém anotações entre várias janelas de contexto. Assim, o modelo pode recuperar um requisito, um resultado de teste ou o motivo de uma falha anterior sem depender apenas de um resumo da conversa.

Os ganhos anunciados também dizem respeito à velocidade. Em uma simulação baseada no teste OSWorld 2.0, o Astra obteve uma pontuação de 72,6% em cerca de 40 minutos por tarefa. O GPT-5.6 Sol alcançava 65,7% em cerca de 75 minutos nas mesmas simulações.

O modelo também pode produzir documentos, planilhas e apresentações seguindo modelos existentes. A OpenAI afirma que ele seleciona melhor as informações úteis, em vez de retomar todo o contexto disponível. Para o usuário, o objetivo é poder confiar uma sequência coerente de operações ao modelo, em vez de orientar cada pequena etapa separadamente.

Essa autonomia maior também levanta questões de segurança. O Astra é o primeiro modelo que a OpenAI classifica no nível «Crítico» por suas capacidades em cibersegurança, segundo seu próprio quadro de avaliação. Com ferramentas adequadas, ele pode identificar falhas até então desconhecidas e desenvolver métodos para explorá-las. A empresa afirma ter reforçado as restrições e o monitoramento relacionados a esses usos.

A OpenAI também afirma ter trabalhado para respeitar os limites definidos pelo usuário. Em um teste interno sem as proteções usadas em produção, o GPT-5.6 Sol ultrapassou o limite autorizado em 48% dos casos analisados. O Astra não fez isso em nenhum dos casos dessa avaliação. No entanto, trata-se de um teste elaborado pela OpenAI, e não de uma garantia válida para todas as situações reais.

A implementação começa com um número limitado de organizações. A OpenAI planeja depois disponibilizar o Astra aos assinantes do ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise, além de oferecê-lo por meio de sua interface de programação. O acesso deve ser ampliado gradualmente, o que permitirá observar seu comportamento em tarefas reais muito mais variadas do que os testes apresentados durante o lançamento.